iOS 18.4 již nelze nainstalovat, novější iOS 18.4.1 přitom může iPhone poslat do servisu!

Ať už jste v předešlých dnech přešli na iOS 18.4.1, ale nevyhovuje vám, nebo třeba potřebujete z nějakého důvodu váš iPhone obnovit, nemáme pro vás úplně dobrou zprávu. I přesto, že se na internetu množí stížnosti na to, že nedávno vydaný iOS 18.4.1 může zaseknout iPhone až tak moc, že jej musí oživit až autorizovaný servis, Apple se rozhodl podepisování iOS 18.4 dnes v noci ukončit. Problémový iOS 18.4.1 se tak ve výsledku stal jediným v současnosti dostupným veřejným iOS.

Ukončení podepisování starší verze iOS pár dnů či týdnů po vydání novější verze není pro Apple žádnou novinkou, K tomuto kroku se uchyluje zejména proto, aby přiměl uživatele přejít na nejnovější verzi iOS a na té zároveň zůstat, jelikož se zpravidla jedná o verzi nejbezpečnější. Ostatně, iOS 18.4.1 opravuje celou řadu bezpečnostních chyb, kterou iOS 18.4 trpěl a proto byla jeho instalace doporučována od samotného vydání. Nicméně vzhledem k tomu, že se poměrně ve velkém objevují stížnosti ohledně zaseknutých iPhonů, je ze strany Applu ukončení podepisování iOS 18.4 přinejmenším kontroverzní.

Pokud právě kvůli stížnostem na iOS 18.4.1 setrvat nechcete, popřípadě vás čeká obnovení telefonu či cokoliv podobného, při čemž je třeba instalace nového OS, nezoufejte. V současnosti totiž již probíhá beta testování iOS 18.5, který by měl na iPhony přinést řadu zajímavých novinek. To je sice stále relativně začátku, nicméně minimálně podle ohlasů ze sociálních sítí se nezdá, že by byla třetí beta iOS 18.5 nějak zásadně nespolehlivá. Její instalace se tedy není třeba obávat.