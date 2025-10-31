iPhone 18 Pro dorazí v úplně nových barvách! Ty nyní Applu unikly na internet

Zatímco letos Apple z hlediska barev u iPhonů 17 Pro příliš odvážný nebyl, příští rok má být v tomto směru zcela jiný. Kalifornský gigant totiž plánuje iPhony 18 Pro obléct do zcela nových odstínů, ve kterých Pro řada v minulosti nikdy nedorazila. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého leakera Digital Chat Staion, který se v minulosti trefil už několikrát přímo do černého.
Leaker přišel dnes odpoledne konkrétně s tím, že má Apple pro iPhone 18 Pro v plánu krvavou, vínovou a poměrně světle fialovou barevnou variantu, která se bude dost lišit od té, ve které dorazil iPhone 14 Pro. Zatímco fialová se tedy v nabídce iPhonů již objevila, kávová a vínová by byly úplnou novinkou. Právě kávová varianta by přitom mohla zaujmout ty, kteří dříve sahali po zlatých či „desert titanium“ iPhonech. Mělo by totiž jít o hluboký, zemitý odstín hnědé, který by mohl telefonu dodat prémiový vzhled. Vínová naopak kombinuje temně červenou s nádechem fialové a hnědé, což jí propůjčuje elegantní charakter. A fialová by pak měla být další „bláznivou“ barvou, jakou je letos oranžová. .
Podle leakera se naopak příští rok nevrátí klasická černá varianta, která byla po dlouhá léta stálicí v nabídce Applu, přičemž se údajně nepočítá ani se světlou (tedy stříbrnou) variantou. Oproti letošku by tak měl být Apple podstatně odvážnější, což může být pro leckoho docela překvapující.
Fotogalerie
V hlavní roli hardwarové změny
Co se týče samotného hardwaru, iPhone 18 Pro by měl nabídnout hned několik zásadních novinek. Uvnitř najdeme čip A20 vyrobený nejmodernějším 2nm procesem od TSMC, což by mělo přinést nejen vyšší výkon, ale i znatelně nižší spotřebu energie. Mluví se také o fotoaparátu s variabilní clonou, který má umožnit lepší kontrolu nad hloubkou ostrosti a výkonem v různých světelných podmínkách.
Apple navíc údajně chystá i vylepšený modem C2 pro rychlejší 5G připojení a přepracované Camera Control tlačítko, které má být jednodušší a zároveň odolnější než dosavadní řešení. Designově by se měl telefon držet současné linie, tedy kombinace hliníkového unibody se skleněnou zádovou „plackou“ pro podporu bezdrátového nabíjení.
Co se týče odhalení, nový iPhone 18 Pro by se měl představit tradičně na podzim příštího roku a pokud se úniky potvrdí, půjde nejen o jeden z technologicky nejpokročilejších iPhonů vůbec, ale také o nejbarevnější model v historii řady Pro. A právě to by mohlo být přesně to, co Applu po letech designové střídmosti znovu přidá punc originality.