iPhone 18 Pro přinese funkci, kterou nemá žádný jiný telefon! A může jí spustit další velkou revoluci

Apple plánuje přidat do příští generace iPhonů podporu plného 5G satelitního připojení k internetu, které by umožnilo přístup k síti i bez pozemních mobilních vysílačů. Alespoň to tvrdí nejnovější zpráva serveru The Information, podle níž by se první modely s touto technologií mohly objevit už příští rok – tedy s příchodem iPhonu 18 Pro, iPhonu 18 Pro Max a dlouho spekulovaného skládacího iPhonu.
Pokud se spekulace potvrdí, půjde o obrovský krok kupředu v oblasti mobilní konektivity. Zatímco současné modely iPhonů 14 a novější zvládnou přes satelit pouze omezené funkce, jako je Emergency SOS, Find My nebo Messages přes satelit, příští generace by mohla nabídnout plnohodnotné internetové připojení, tedy možnost surfovat, stahovat data nebo používat běžné online aplikace i mimo dosah mobilních sítí.
Zatím ovšem neexistuje žádná komerční služba, která by takové připojení dokázala nabídnout přímo do telefonu. I když dnes lze iPhone připojit k internetu přes satelitní síť Starlink, je k tomu potřeba fyzický terminál (například Starlink Mini), který vytváří Wi-Fi síť. V USA stojí tato služba zhruba 50 dolarů měsíčně za 50 GB dat, přičemž samotný přenosný satelitní modul vyjde na 299 dolarů. Dlouhodobým cílem Applu je ale dostat veškerou technologii přímo do iPhonu, bez nutnosti externího vybavení, přičemž v současnosti pro své dosavadní satelitní funkce využívá infrastrukturu Globalstaru, zatímco Starlink patří společnosti SpaceX Elona Muska. A právě zde se podle The Information začíná rýsovat možné nové spojenectví.
Zpráva uvádí hned několik náznaků, že by se spolupráce mezi Applem a SpaceX mohla znovu dostat „na stůl“. SpaceX prý nedávno přidal podporu pro stejné rádiové spektrum, které Apple používá pro satelitní služby iPhonu, a zároveň se objevily informace, že Globalstar zvažuje prodej za více než 10 miliard dolarů. V poslední finanční zprávě navíc firma varovala, že ztráta klíčového zákazníka (pravděpodobně právě Applu) by mohla výrazně ovlivnit její hospodaření.
Pokud by se plán podařil, znamenalo by to revoluci v dostupnosti internetu. Uživatelé by už nebyli závislí na pokrytí operátorů, ale mohli by se připojit prakticky odkudkoliv, tedy například z hor, oceánu nebo odlehlých oblastí bez signálu. Zda se ale Apple a Elon Musk po letech napjatých vztahů dokážou skutečně dohodnout, zůstává zatím otázkou. A co vy, přivítali byste podobnou novinku?