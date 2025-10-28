iPhone 18 Pro (Max) se díky tomuto vylepšení foťáku promění v zrcadlovku!

Zdá se, že Apple plánuje do příští generace svých telefonů přinést jednu z nejzásadnějších novinek v historii mobilního focení . Podle informací z čínského portálu Weibo, které zveřejnil v minulosti poměrně spolehlivý leaker Digital Chat Station, má totiž iPhone 18 Pro a Pro Max dostat fotoaparát s proměnlivou clonou, což je funkce, kterou dosud nabízely jen klasické zrcadlovky a špičkové bezzrcadlové fotoaparáty.
Hlavní 48Mpx Fusion fotoaparát na zádech iPhonu 18 Pro i 18 Pro Max by měl umožnit fyzicky měnit velikost clony objektivu, a tím pádem i množství světla, které dopadá na snímač. Při focení ve tmě by se tak objektiv mohl otevřít více a pustit do senzoru víc světla, zatímco na přímém slunci by se clona zúžila, aby fotka nebyla přepálená. To vše má navíc jít ovládat ručně, podobně jako u profesionálních fotoaparátů.
Současné iPhony 15 Pro, 16 Pro a 17 Pro mají pevně danou clonu f/1.78, kterou nelze nijak měnit. Apple by tak s „osmnáctkami“ udělal velký krok směrem k plnohodnotnému ovládání expozice, což by umožnilo hrát si s hloubkou ostrosti i efektním rozostřením pozadí a to konečně nikoliv pomocí softwaru, ale opravdovou optikou. A to není vše. Podle leakera by se proměnlivá clona měla týkat hlavního fotoaparátu, ale připouští, že větší světelnost dostane i teleobjektiv. Právě on by tak mohl v kombinaci s delším zoomem nabídnout výrazně lepší výsledky při horším světle, což je oblast, kde i špičkové telefony často narážejí na své limity.
Zajímavé je, že o podobném systému se mluvilo už u iPhonu 17 Pro, nakonec ale k realizaci nedošlo. Teď to však podle dostupných zpráv vypadá, že má Apple vše připravené právě pro modelový rok 2026, kdy se mají iPhony 18 Pro představit. Technologie proměnlivé clony přitom není úplnou novinkou. V minulosti ji vyzkoušely například značky Samsung nebo Huawei, nikdy ale nedošlo k jejímu dokonalému vyladění. Pokud se tedy Applu podaří vše správně zkombinovat se softwarem ovládajícím focení, může jít o největší posun v kvalitě fotek od doby příchodu 48Mpx.
Digital Chat Station, který za únikem stojí, má přitom poměrně spolehlivou historii. Správně například odhalil, že iPhone 15 a 15 Plus dostanou menší 48Mpx snímač než Pro verze, nebo že iPhone 12 změní design. Pokud se tedy jeho informace znovu potvrdí, iPhone 18 Pro by mohl být prvním iPhonem, který nabídne opravdový manuální zážitek z focení a tím opět přiblíží mobily světu profesionální fotografie víc než kdy dřív.