Apple zřejmě chystá na příští rok výroční iPod touch X

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení první generace hudebního přehrávače iPod uplyne příští rok již 20 let. Kalifornský gigant jej totiž na trh uvedl konkrétně 23. října 2001 a naprosto jím změnil dosavadní pohled na přenosné hudební přehrávače a potažmo hudbu a její distribuci jako takovou. A jak se zdá, toto výročí nechce Apple v žádném případě nechat upadnout v zapomnění.

Pamatujete si na rok 2017 a iPhone X, který byl světu prezentován jakožto výroční model iPhonu oslavující 10. výročí představení původního iPhonu? Podobný kousek zřejmě chystá Apple dle zdrojů leakera Komiyi i na rok příští, kdy má světu ukázat výroční model iPodu touch. Ten by měl nést název iPod touch X a ačkoliv zdroje neprozradily, co přesně by měl přinést za vylepšení, dá se očekávat, že by jej Apple nasměroval minimálně z hlediska designu podobným směrem jako iPhony či iPady – tedy k bezrámečkové budoucnosti.

Jelikož připadají oslavy 20. výročí představení prvního iPodu na podzim, dá se očekávat, že i představení iPodu touch X by proběhlo na podzim – pravděpodobně pak na Keynote věnované primárně iPhonům 13 (či 12s). Je nicméně otázkou, zda tento produkt Apple pojme jakožto vstup do jeho nové éry, či spíš posledním sbohem této produktové řady. Ani jedna z variant se totiž nedá vyloučit, jelikož se obě zdají reálné.