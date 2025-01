První Apple displej pro ovládání chytré domácnosti je za dveřmi!

Spekulace ohledně odhalení zbrusu nového Apple produktu z kategorie Smart Home by se měly brzy stát realitou. Spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž před pár hodinami uvedl, že s odhalením Apple displeje pro ovládání chytré domácnosti se pro letošek 100% počítá, jelikož Apple tento produkt považuje za jeden z hardwarových vrcholů, které má na rok 2025 připraveny. Už z tohoto velkého očekávání je tak naprosto jasné, jak důležitý produkt to pro Apple bude.

Gurman kromě plánů na vydání v letošním roce odhalil mimo jiné ho, že se u produkt počítá s nasazením 7“ displeje, což z něj dle jeho slov udělá „menší a levnější iPad, přes které bude možné ovládat chytrou domácnost, komunikovat přes FaceTime a řešit další úkoly, například v poznámkách či připomínkách“. Zařízení má být buď umístitelné do základny na stole, nebo přimontovatelné na zeď. Pohánět jej má zbrusu nový operační systém homeOS, ve kterém by měly hrát hlavní roli widgety. Zařízení jako takové by pak mělo být novým srdcem chytré domácnosti v podání Applu s tím, že do budoucna se počítá, že na něj půjdou napojit například Apple bezpečnostní kamery, domovní zvonky a tak podobně. Fanoušky smart home tedy čeká zajímavá budoucnost.