Apple displej pro ovládání chytré domácnosti letos nakonec nedorazí, důvod nepřekvapí

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple letos neuvede své dlouho spekulované chytré domácí zařízení. Původně se očekávalo, že půjde o konkurenta produktů jako Echo Show nebo Google Nest Hub. Počítalo se se 7palcovým displejem, novým operačním systémem a hlubokou integrací s Apple Intelligence. Jenže právě ta se nyní stává hlavním problémem.

Zpoždění v implementaci Apple Intelligence a přepracované Siri přinutily Apple posunout plánovaný termín uvedení. Nejprve se mluvilo o jaru 2025, pak o podzimu po boku nových iPhonů. Teď to ale vypadá, že premiéra se odkládá až na rok 2026. Apple měl v plánu nový produkt jako přirozené rozšíření chytré domácnosti. Zařízení by konkrétně bylo centrem pro ovládání domácnosti, přehrávání médií i komunikaci. Mělo být založeno na systému App Intents a vyžadovat úzkou spolupráci se Siri. Jenže právě ta zatím nefunguje podle očekávání.

Vývojový tým jablečné společnosti nyní údajně přistoupil ke strukturálním změnám a část funkcí Siri chce zcela přepracovat. To znamená nejen zpoždění softwaru, ale i přehodnocení hardwarového plánu. Gurman navíc naznačuje, že Apple tento produkt vnímá jako přestupní stanici k ambicióznějšímu zařízení s robotickým ramenem. To by ale bylo mnohem dražší a právě proto by bylo logické začít levnějším řešením pro běžné domácnosti. Zatím však nezbývá než čekat, zda Apple projekt v příštích letech dotáhne, nebo ho potichu odloží k ledu.