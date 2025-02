Kdy dorazí první chytrý Apple displej pro ovládání Smart Home? Možná později, než jste čekali

Fanoušci Smart Home si letos přijdou na své. Podle spousty dřívějších úniků se totiž Apple chystá světu odhalit svůj první displej právě pro ovládání chytré domácnosti, ale také pro usnadnění komunikace či třeba sledování svých úkolů přes kalendář nebo připomínky. Jak se však zdá, ještě chvíli si na něj počkáme.

Ačkoliv jsme od některých analytiků i leakerů slyšeli v uplynulých měsících hned několikrát to, že chce Apple svůj chytrý Smart Home displej ukázat hned z kraje roku, podle nových informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu svět od představení dělí ještě několik měsíců. Zda si pod tímto termínem máme představit například dubnové či květnové představení, nebo až odhalení na podzim můžeme sice zatím jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že jiný spolehlivý zdroj ve formě analytika Ming-Chi Kua uvedl v minulosti, že hromadná výroba tohoto produktu odstartuje ve druhé půli roku 2025, zdá se pravděpodobnější spíše druhá varianta – tedy odhalení na podzim.

Obecně má mít Apple se svým chytrým displejem do domácnosti velké plány, přičemž údajně jej považuje za produktový vrchol letošního roku. To proto, že se bude jednat o první velký krok směrem k chytré domácnosti, ve které by se do budoucna rád co možná nejvíce prosadil širokou nabídkou produktů v čele s domácími kamerami, zvonky a později údajně i roboty. Chytrý displej pro ovládání domácnosti ale až tak zajímavý zřejmě nebude. Jednat se totiž má de facto jen o levnější iPad, ve kterém poběží nový operační systéme homeOS založený do značné míry na widgetech. Zařízení by mělo jít umístit jak do speciálního stojanu s reproduktorem, tak pomocí držáků na zeď. Jaká bude jeho cena a zda bude k dostání i u nás ale můžeme zatím jen hádat.