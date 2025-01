Jak jsem díky NFC nálepkám za pár korun ještě více vylepšil naši chytrou domácnost

Protože jsou moderní technologie nejen moje práce, ale i hobby, snažím se jimi obklopovat nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Právě z toho důvodu byste tak například u nás doma nenašli jediné světlo, které nelze zapnout přes Apple Domácnost, radiátory ovládáme přes chytré termostatické hlavice, vlhkost v domácnosti monitorujeme přes HomePody mini a tak podobně. Zkrátka a dobře, technologie nejen mě, ale (naštěstí) i mou ženu opravdu baví a rádi si s nimi hrajeme. A díky zvídavosti a nejrůznějším pokusům se leckdy člověk dostane k řešením, které jeho domácnost posunou z hlediska technologického komfortu zase o kousek dál. Přesně to se nám stalo i nyní.

Když jsem nedávno brouzdal po jednom z čínských tržišť ve snaze sehnat pár kravinek, za které se mi nechtěla v Česku platit několikanásobně vyšší cena, potřeboval jsem doplnit košík zbožím doslova za pár korun, abych mohl objednávku dokončit. A protože se mi nechtěla finanční hranice pro vytvoření objednávky převyšovat víc, než bylo třeba, do očí mě trkla nabídka na programovatelné NFC samolepky. Řekl jsem si tedy, že by možná nebylo od věci jich pár vzít a ve volném čase si s nimi pohrát.

NFC samolepky dorazily za pár dní a zábava mohla začít. V App Store jsem si pro jejich správu stáhl zdarma aplikaci NFC Tools, která umožňuje zápis dat na NFC, přičemž možností, co jste schopni přes tuto aplikaci zapsat, je celá řada počínají sdílení vizitek, pokračujíc přes zahájení hovoru FaceTime a konče spouštěním Zkratek pro Siri. Super je pak to, že zápis provedete jednoduše tak, že si vše „nacvakáte“ v aplikaci a pak už jen přiblížíte iPhone k NFC štítku a je hotovo. Není tedy třeba jakékoliv další příslušenství – bohatě si vystačíte s iPhonem, aplikací a NFC.

Chvíli jsem přemýšlel, jak NFC samolepku co nejlépe využít, protože mi přišlo škoda na ní nahrát jen tak bez rozmyslu nějaké nesmysly, které pak nebudou mít jakékoliv hlubší využití. Po chvilce mě napadlo, že by vlastně nebylo úplně od věci nahrát na NFC některou ze Zkratek pro Siri pro ovládání chytré domácnosti, díky čemuž by tak mohl člověk některé úkony spouštět jednoduše tak, že byste iPhone přiblížili k NFC samolepce, která by zaktivovala danou zkratku. Na vás by pak bylo už jen její potvrzení tapnutím na notifikaci na iPhonu a bylo by vymalováno. Tapnutí jsem následně eliminoval díky radě kolegyně Amayi skrze Zkratky – Automatizace – „+“ – NFC a zde si nastavil spuštění akce po načtení NFC na „okamžitě“. Vše je tedy založeno už je na přiblížení telefonu k NFC bez nutnosti potvrzení.

Právě tímto směrem jsem se tedy vydal i já. Pro náš robotický vysavač podporující Zkratky pro Siri jsem tedy vytvořil jednoduchou zkratku pro zapnutí, přičemž tu jsem následně nahrál na NFC tag. Zkratku jsem pak už jen nasdílel manželce do telefonu, aby byla schopná vysavač spouštět také – bez zkratky v telefonu totiž NFC nemělo na jejím telefonu co spouštět.

A jaký je výsledek? Za mě opravdu příjemný. Samolepku jsem nalepil na botník u vchodových dveří s tím, že když odcházíme pryč a víme, že chceme vysát, namísto spouštění aplikace stačí přiložit telefon k NFC samolepce, která za nás vše automaticky spustí a člověk tak ušetří pár tapnutí na displej. Jasně, je to sice drobnost, ale pro technologické nadšence opravdový vánoční dárek. Pokud vás tedy podobné technologické libůstky lákají také, myslím si, že vás svět okolo NFC a jeho programování může opravdu nadchnout. A já jdu přemýšlet nad tím, co dalšího si doma takto zautomatizujeme.