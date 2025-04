Apple Watch pomohly odhalit rakovinu!

Příběhů o tom, jak Apple Watch pomohly lidem včas odhalit vážné zdravotní problémy, přibývá. Jeden z nejnovějších případů z Nového Zélandu však názorně ukazuje, jak hluboký dopad může mít preventivní sledování zdravotního stavu pomocí chytrých hodinek.

Amanda Faulkner, konzultantka psychiatrie z města Napier, dlouhá léta používala starší model Apple Watch, který patřil jejímu manželovi. Loni si pořídila novější model Apple Watch Series 10, který nabízí i novou aplikaci Vitals. Tato aplikace monitoruje během noci klíčové tělesné funkce – srdeční tep, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu, saturaci kyslíku v krvi i kvalitu spánku. Každé ráno pak poskytuje uživateli přehled a upozorňuje na případné odchylky od normálu.

Právě díky těmto funkcím Amanda obdržela opakovaná varování, že její klidová srdeční frekvence je nezvykle vysoká – místo obvyklých 55 tepů za minutu se pohybovala v hodnotách kolem 90 tepů za minutu. Zpočátku si myslela, že jde o chybu zařízení. Jak se ale upozornění opakovala, rozhodla se zajít k lékaři a ukázat mu přímo data ze svých hodinek.

Její praktický lékař ji okamžitě poslal na pohotovost, kde podstoupila sérii vyšetření. Diagnóza byla šokující: akutní myeloidní leukémie, vzácný druh rakoviny krve. Lékaři jí sdělili, že pokud by přišla o pár dní později, hrozilo by jí kvůli neléčené nemoci vážné ohrožení života.

Druhý den, 9. ledna, byla Amanda převezena do nemocnice v Palmerston North, kde od té doby podstupuje chemoterapii. V červenci ji čeká transplantace kmenových buněk v nemocnici ve Wellingtonu. Tato procedura, při které se nahradí její kostní dřeň dření od evropského dárce, jí dá nový imunitní systém – ale také s sebou nese riziko úmrtnosti okolo 20 %.

„Ruku na srdce – kdyby mě chytré hodinky neupozorňovaly pořád dokola, ani by mě nenapadlo, že je něco špatně,“ uvedla Amanda pro deník The New Zealand Herald. Její manžel Mike dodává, že Apple Watch „dramaticky změnily její šance na přežití“ a výrazně přispěly k včasné diagnóze.