Apple Watch mají dostat podporu Apple Intelligence i nový vzhled watchOS!

Když Apple na loňské WWDC světu představil svůj AI systém Apple Intelligence, nechal se tehdy slyšet, že s jeho nasazením počítá v iOS, iPadOS, macOS a časem i visionOS. Podle zdrojů izraelského portálu The Verifier však v současnosti pracuje Apple i na verzi pro watchOS, díky čemuž by tak mohla být Apple Intelligence do budoucna dostupná i na Apple Watch. A to navíc není vše.

Zdroje výše zmíněného portálu totiž přišly před pár hodinami i s tím, že ačkoliv Apple redesignoval watchOS teprve nedávno skrze řadu nových prvků ve watchOS 10, nyní již pracuje na jeho další „přestavbě“. Ta má být stejně jako v případě iOS 19 či macOS 16 inspirována operačním systémem visionOS s tím, že v ní tedy má Apple vsázet na řadu poloprůhledných prvků a tak podobně. V kombinaci s podporou Apple Intelligence, která by měla na Apple Watch údajně přinést chytřejší Siri, souhrny příchozích notifikací a zpráv či dokonce Genmoji, by se tedy mělo jednat o dost zásadní upgrade.

Je tu však jeden podstatný háček. Novinky, které jsou údajně stále ve vývoji, má totiž Apple nasadit jen u nové verze Apple Watch Ultra, jenž má disponovat výkonnějším čipem právě kvůli podpoře Apple Intelligence a tak podobně. To je však ve výsledku v přímém rozporu s tím, o co se Apple snažil u ostatních produktů – tedy dostat Apple Intelligence na co nejvíce modelů. Zvláštní, nebo minimálně na zvážení, je pak fakt, že minimální požadavky Apple Intelligence na RAM jsou u iPhonů, iPadů a Maců 8GB, kdežto Apple Watch mají nyní jen 1GB. Apple by tedy buď musel zásadně navýšit jejich RAM, nebo vydat „light“ verzi Apple Intelligence, která by si vystačila s nižší operační pamětí. Právě s ohledem na tyto skutečnosti tak vyvolávají zprávy z Izraele značné pochybnosti a je třeba je brát s pořádnou rezervou.