Přestal jsem nabíjet přes noc a baterie mého iPhone má po 6 měsících stále 100%

iPhone 16 Pro jsem dostal stejně jako každý předchozí model při zahájení jeho prodeje. To znamená, že jej nyní mám půl roku a baterie stále hlásí 100% kapacitu. U předchozích telefonů se mi přitom stávalo, že touto dobou byla baterie již okolo 95-98% a téměř nikdy jsem nezažil 100% kapacitu po půl roce. Nemyslím si, že by Apple nějak zásadně vylepšil baterii, ale já udělal jednu zásadní změnu. Dříve jsme nabíjel přes noc a ráno jsem se budil s telefonem, který byl sice nabitý na 100 %, ale zároveň byl celou noc na nabíječce. A i když má Appel přímo na svém webu články o tom, že to vlastně nevadí, má tam i články o tom, že je dobré jej po nabití z nabíječky odpojit. Můžete si tedy vybrat, co je lepší řešení. V mém případě se zdá, že lepší řešení je telefon nabíjet až během dne, kdy jej mohu po nabití odpojit z nabíječky.

Pokud tedy máte podobný problém, jaký jsem měl dřív já a to, že vám maximální kapacita baterie často mizí před očima, možná vám pomůže stejná změna, jakou jsem udělal já. Přestaňte telefon nabíjet přes noc a nabijte jej až ráno v autě, v práci, ve škole, nebo prostě kdekoliv, kam ráno směřujete a po nabití jej odpojte z nabíječky. Vyzkoušejte to a věřím, že mi dáte za pravdu, že se maximální kapacita vaší baterie bude držet na úrovni 100 % mnohem déle, než když telefon nabíjíte celou noc a to bez ohledu na to, že máte nastavená nějaká maximální procenta nabíjení.