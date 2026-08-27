GTA 6 Extended Look se ukáže už dnes. Takhle ho můžete sledovat zdarma i bez Netflixu

Po dlouhých měsících čekání se dnes konečně dočkáme dalšího oficiálního pohledu na Grand Theft Auto VI. Rockstar Games totiž připravil speciální prezentaci s názvem „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“, která má nabídnout dosud nejpodrobnější oficiální pohled na připravovanou hru. A tentokrát je kolem jejího sledování poměrně zajímavý háček – jako první ji odvysílá Netflix.
Rockstar již v minulosti potvrdil, že Extended Look dorazí na Netflix dnes, tedy ve čtvrtek 27. srpna, v 15:00 východního času. Pro nás v Česku to znamená 21:00. Netflix přitom získá exkluzivitu na prvních šest hodin.
V Česku začíná GTA 6 ve 21:00
Pokud máte Netflix a chcete být mezi prvními, kteří nové záběry uvidí, stačí si dnes ve 21:00 pustit příslušnou prezentaci. Nemusíte přitom hledat žádný speciální kanál nebo livestream. Extended Look bude dostupný přímo jako titul na Netflixu.
Pro rychlý přehled:
- Praha – 21:00
- Londýn – 20:00
- New York – 15:00
- Los Angeles – 12:00
- São Paulo – 16:00
- Dubaj – 23:00
- Nové Dillí – 00:30, 28. srpna
- Tokio – 04:00, 28. srpna
- Sydney – 05:00, 28. srpna
České fanoušky tedy čeká poměrně příjemný čas. Ve 21:00 už bude většina lidí doma a rozhodně není potřeba kvůli GTA 6 vstávat uprostřed noci.
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Nemáte Netflix? Nevadí
Pokud si Netflix nepředplácíte, ale rádi byste se k novým záběrům z GTA 6 dostali, nezoufejte. Extended Look bude o šest hodin později zdarma na YouTube. Rockstar jej na svůj oficiální YouTube kanál nahraje ve 3:00 ráno z 27. na 28. srpna našeho času. Ve stejnou chvíli se objeví také na oficiálním webu Grand Theft Auto VI. Pokud jste si pak Netflix v minulosti ještě nevyzkoušeli, je u něj k dispozici rovněž nyní 30denní bezplatná zkušební doba.
Pokud tedy Netflix nemáte, podle mě nemá příliš smysl kvůli GTA 6 platit předplatné. Stačí si nastavit budík a ve tři ráno si video pustit zdarma. Ještě praktičtější možností je samozřejmě počkat do rána, kdy už bude video na YouTube normálně dostupné a můžete si jej pustit kdykoliv.
Co vlastně Rockstar ukáže?
Rockstar přesný obsah Extended Look sice neprozradil, avšak už samotný název naznačuje, že nepůjde o klasický krátký trailer, jaké jsme dostali v minulosti. Předchozí dva trailery byly z velké části filmové a představily především svět Leonida, Vice City a dvojici hlavních postav Jasona a Lucii. Tentokrát se proto očekává podstatně podrobnější pohled na samotnou hru, včetně gameplay záběrů. Rockstar nicméně zatím nepotvrdil ani délku prezentace, ani konkrétní obsah.
Načasování celé akce samozřejmě není náhodné. Rockstar v posledních dnech řeší rozsáhlé úniky gameplay záběrů GTA 6 a nyní má konečně možnost ukázat hru přesně tak, jak chtěl původně. Studio ostatně úniky už veřejně komentovalo a uvedlo, že rozhodně nejde o způsob, jakým chtělo, aby fanoušci hru poprvé viděli.
Za mě je proto dnešní Extended Look mimořádně zajímavý. Nejenže konečně uvidíme GTA 6 v podstatně větším detailu, ale zároveň se poprvé ukáže, jak moc se oficiální verze hry liší od toho, co v posledních dnech uniklo na internet.