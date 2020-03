Recenze PowerCube Extended USB WirelessCharger A+C: Kompaktní řešení do každé domácnosti

Nacházíme se v moderní době, kdy jsme doslova obklopeni těmi nejrůznějšími produkty, jenž nám každý den usnadňují náš život. Ještě před pár lety by běžný člověk nevěřil, že by se obyčejný telefon dokázal postarat o tolik věcí a konceptu chytré domácnosti by se pravděpodobně vysmál. Život nám ale dokáže usnadnit i obyčejná zásuvka, která sice na první pohled vypadá zcela nevinně, ale nabízí řadu užitečných funkcí. Řeč je o produktu PowerCube Extended USB WirelessCharger A+C, na který se nyní společně podíváme.

Balení produktu

Balení tohoto produktu vás dá se říci nenadchne, ale rozhodně vás také nezklame. Osobně ale musím říci, že jsem byl s balením dá se říci spokojený. Plastová krabička totiž skrývala vše, co mě na ni mohlo zajímat. Uvnitř se totiž nacházel pouze PowerCube Extended USB WirelessCharger A+C a já jsem se tak nemusel zabývat s nějakým přibaleným balastem, který častokrát u produktů najdete. Z tohoto důvodu mi stačilo pouze otevřít samotnou krabičku, vytáhnout PowerCube a mohl jsem ji hnedka začít používat.

Zapojení a první dojmy

Jak jsem už naznačil dříve, jedná se o takzvanou chytrou zásuvku, která s sebou přináší řadu výhod. Jde totiž o prodlužovačku s 1,5m kabelem. Na výstupu najdeme tři evropské zásuvky, které můžeme použít například na napájení světla, Macu a reproduktorů, a USB-A spolu s USB-C konektorem, jenž nám umožní pohodlné nabíjení našich mobilních zařízení. Musím říci, že PowerCube Extended USB WirelessCharger A+C funguje skvěle. Ani při plné zátěži jsem se totiž nesetkal s žádnými problémy a vše fungovalo zkrátka tak jak má. V samotném názvu si ale můžete všimnout slovíčka WirelessCharger, které samozřejmě odkazuje na bezdrátové nabíjení.

Tato chytrá kostka je totiž zároveň ještě vybavena podložkou pro bezdrátové nabíjení s napětím 5 V, které využijí majitelé telefonů s podporou standardu Qi. Pokud tedy vlastníte iPhone 8 a novější a pořídíte si tento produkt, nabíjení dostane zcela nový rozměr. Není totiž samozřejmě nic snazšího, než jen telefon položit na kostku a nechat ho nabíjet. Za pochvalu určitě stojí i zpracování samotné nabíjecí podložky. Ta je totiž ukryta v estetickém zeleném kruhu, jenž perfektně zapadá do celkového designu produktu a s jistotou si dovolím tvrdit, že tak ozdobí každý stůl.

V případě bezdrátového nabíjení ale můžete narazit také na problém. Bezdrátová nabíjecí podložka je totiž poměrně malá a můžete se tak snadno ocitnout v situaci, kdy vám nabíjení zkrátka nepůjde, dokud nenajdete ten správný bod. Tento problém mě ale netrápil dlouho, jelikož jsem se po chvíli naučil, jak můj iPhone správně na PowerCube pokládat.

Nepřináší kompaktní rozměry více škody než užitku?

Chytrá kostka PowerCube Extended USB WirelessCharger A+C se pyšní kompaktními rozměry o velikosti 7,7 x 7,7 x 11,7 centimetrů. Jedná se tedy o poměrně malý produkt, který vás tedy prostorově vůbec nezatíží. Nemůže se ale stát, že by se při tak malých rozměrem mohly výstupy nějak překrývat a omezovat tak funkcionalitu? Než se mi dostal produkt do rukou, kladl jsem si stejnou otázku, které jsem se poměrně obával. Je nutno ale říci, že právě design kostky vše vyřešil. Výstupy se totiž nacházejí na jednotlivých stěnách krychle, díky čemuž k překrývání nedochází a nehrozí tak, že byste například jednu zásuvku nemohli využít. Za zmínku také rozhodně stojí, že volba správného tvaru dokonce umožňuje kombinaci produktu s dalšími modely PowerCube, čímž můžete značně rozšířit vaše celkové možnosti.

Závěr – Chytrý doplněk do domácnosti, nebo zbytečná hračka?

Chytrá kostka PowerCube Extended USB WirelessCharger A+C vám dokáže do jisté míry usnadnit život. Sám jsem si tento produkt velice oblíbil a musím přiznat, že se jej nehodlám zbavovat. Jedná se totiž o perfektní doplněk kompaktních rozměrů, díky kterého si nyní mohu připojit k elektrické síti mé každodenní produkty a doplňky, přičemž mám stále vše na očích a nemusím se například sklánět ke klasické zásuvce. Obrovskou výhodu spatřuji v integrovaných USB portech a bezdrátovém nabíjení, díky kterým mohu v rychlosti napájet telefon a nemusím být připojen přímo do zásuvky. U produktu samozřejmě ani nechybí dětská pojistka a uzemnění a rozhodně vás potěší montážní dock, který je již součástí balení.