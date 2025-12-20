Zahrajte si GTA: Vice City přímo ve vašem prohlížeči!

Čekání na Grand Theft Auto VI je pro fanoušky už téměř utrpením, které se vleče roky a roky. A i když se zdá, že Rockstar si dává s nástupcem série skutečně na čas, mnozí hráči si chtějí návrat do Vice City zpříjemnit alespoň tím, že si znovu zahrají původní GTA: Vice City. A to nikoliv v remasterované verzi, která vzbudila spíš rozpaky než nadšení, ale skutečný originál se všemi ikonickými dialogy, soundtrackem a estetickým kouzlem, které se psalo v roce 2002. Právě to se přitom teď díky fanouškům stalo možné tam, kde by to ještě nedávno znělo jako bláznivý nápad – přímo ve vašem webovém prohlížeči.
Ano, řeč je o HTML5 portu Vice City, který se objevil na platformě DOS Zone. Nabízí volně přístupné demo, které si můžete sami vyzkoušet bez jediné instalace. Jenže, a teď přichází ta podstatná část, plný přístup je podmíněn tím, že „prokážete“ vlastnictví originální hry a nahrajete potřebná data. Ze strany vývojářů jde o snahu vyhnout se jakýmkoliv právním komplikacím a zároveň zachovat alespoň formální hranici mezi technologickou ukázkou a pirátstvím.
Pro hráče, kteří originál nevlastní, je to samozřejmě zásadní omezení. Bez herních dat je celé Vice City prakticky nehratelné, protože už první mise v hotelu Ocean View aktivuje kontrolu souborů. Systém navíc ověřuje hash pomocí kontrolního součtu, takže žádné cracknuté verze nepomohou. To, co je na celém projektu ale skutečně působivé, není samotná blokace, ale technické zpracování. HTML5 port vychází z open-source verze hry a přidává celou řadu vylepšení. Podporuje moderní rozlišení, ovládání gamepadem, dotykové ovládání a dokonce cloudové ukládání, pokud máte příslušný js-dos klíč. To vše běží v běžném prohlížeči na současných mobilech i stolních počítačích, bez instalací a bez nutnosti obcházet kompatibilitu.
Pokud se pak ptáte, kdo za tím vším vlastně stojí, podle informací z webu DOS Zone jde o tým několika vývojářů převážně z postsovětských zemí. Právě to přitom není vůbec překvapivé. Série GTA je totiž v regionu dlouhodobě extrémně populární, o čemž ostatně svědčí i velmi kladné recenze na tamních herních portálech a silná fanouškovská základna. HTML5 Vice City je tak fascinujícím mixem nostalgie, technologického pokroku a právní opatrnosti. Nejde o náhradu za originál, ani o plnohodnotnou cestu, jak si hru vychutnat bez vlastnictví licence. Je to ale dokonalý důkaz toho, že komunita je schopná přenést i dvacet let starý titul do prostředí, které už dávno nikdo nepovažoval za herní platformu. A pokud vás zajímá, kam až lze rozběhnout klasická 3D GTA bez instalace, pak je tohle jeden z nejpůsobivějších příkladů současné fanouškovské tvorby.