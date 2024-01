Fanouškovská FB stránka GTA 6 Gamers zveřejnila sérii obrázků na kterých jsou světoznámé osobnosti zobrazené tak, jak by vypadaly, kdyby byly součástí GTA 6. Nechybí zde Snoop Dogg, Donald Trum, The Rocks, Conor Mcgregor, Lionel Messi a mnoho dalších. V následující galerii se můžete podívat na to, jak by vypadal Lio Messi s M16 v ruce a na podobné šílenosti, které pobaví nejen fanoušky GTA.