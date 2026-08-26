Takto bude vypadat představení iPhone Ultra. Nové video ukazuje i ty nejmenší detaily

Představení iPhone Ultra už doslova klepe na dveře a není se tak čemu divit, že nadšení a natěšenost vrcholí. Toho samozřejmě využívají i nejrůznější videotvůrci a designéři, kteří si na poprasku kolem blížícího se představení prvního ohebného iPhonu chtějí udělat jméno a tak plné sociální sítě více či méně uvěřitelnými obrázky či videi, které mají právě vzhled této novinky zachycovat. Před pár hodinami pak začalo zejména po X kolovat video, které si dle mého rozhodně zaslouží pozornost i vás a to i přesto, že se jedná jen o koncept. Jeho zpracování je totiž natolik dobré a zároveň natolik blízké Apple, že se mi chce s trochou nadsázky až říci, že se dost možná díváme s předstihem na to, co nám Apple za zhruba dva týdny pravděpodobně na své podzimní Keynote ukáže.
iPhone Ultra pic.twitter.com/d8pjoWAJ1o
— Majin (@MajinBuofficia) August 26, 2026
Nový iPhone Ultra by měl dorazit s poměrně netradičním poměrem strany, tedy alespoň na dosavadní zvyklosti ohebných smartphonů. To by mu však mělo ve výsledku přinést výhodu v tom, že po rozložení nabídne plochu poměrově podobnou iPadům mini. Velkou zbraní Apple by pak měl být i takřka neviditelný ohyb ve středu displeje, perfektně vyladěný ohýbací vnitřní mechanismus a v neposlední řadě samozřejmě výkon či další vnitřní výbava. Počítá se například s 2nm čipem A20 Pro spolu se 12GB RAM paměti, které zajistí telefonu vynikající výkon i na poli AI funkcí.
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Extrémně zajímavě se rovněž jeví dosavadní spekulace ohledně operačního systému. Ačkoliv se bude jednat o telefon, Apple u něj nechce nasadit klasickou verzi iOS, ale údajně chystá jakéhosi hybrida mezi iOS a iPadOS, který nabídne to nejlepší z obou světů na základě toho, zda bude telefon zrovna v zavřeném či otevřeném stavu. Když k tomu navíc přičteme fakt, že do jeho útrob měl Apple skrýt opravdu velkou baterii, která by mu měla zajistit pohodlný provoz možná i navíc než jeden den, jeví se zatím iPhone Ultra jako velmi zajímavá novinka, jejíž úspěch může pošlapat snad jen vyšší cenovka. Počítá se totiž s tím, že si za novinku nechá Apple náležitě zaplatit – konkrétně kolem 2000 dolarů za základní model. Zda se tak stane či nikoliv ale samozřejmě uvidíme až při oficiálním odhalení.