Pozor na Apple Watch za volantem. V Německu za ně můžete dostat pokutu

Apple Watch dokážou za volantem zastoupit řadu funkcí iPhonu. Zobrazí příchozí zprávu, umožní přijmout hovor, spustit navigaci nebo odpovědět na notifikaci. Právě kvůli tomu ale mohou být při řízení také problémem. Zatímco v Česku není postavení chytrých hodinek v tomto ohledu zcela jednoznačné, například v Německu mohou řidiči za jejich nevhodné používání dostat pokutu. Nejde přitom o samotné nošení Apple Watch na zápěstí. Rozhodující je především to, co s hodinkami během řízení děláte a nakolik kvůli nim přestáváte věnovat pozornost provozu.
Apple Watch mohou být v Německu problém
Německá pravidla nejsou postavena pouze na zákazu používání mobilního telefonu. Vztahují se obecněji na elektronická zařízení sloužící ke komunikaci, informování nebo organizaci. Do této kategorie tak mohou spadat také chytré hodinky. Krátký pohled na hodinky kvůli kontrole času je něco jiného než čtení příchozí zprávy nebo procházení upozornění. Problém nastává ve chvíli, kdy obsluha zařízení vyžaduje delší pohled na displej a odvádí pozornost řidiče od provozu. Za základní porušení pravidel může v Německu následovat pokuta 100 eur a jeden trestný bod. Pokud řidič svým jednáním ohrozí ostatní účastníky provozu, může se postih zvýšit na 150 eur a přidat se může také měsíční zákaz řízení. Při způsobení škody může pokuta vzrůst na 200 eur.
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A co Apple Watch za volantem v Česku?
V České republice je situace méně jednoznačná. Zákon výslovně pracuje se zákazem držet při řízení v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj či jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Apple Watch a další chytré hodinky ale zákon explicitně nezmiňuje. U klasického používání telefonu za volantem je situace jasnější. Řidiči hrozí na místě pokuta 2 500 až 3 500 Kč, ve správním řízení pak 4 000 až 10 000 Kč a zároveň čtyři body. U hodinek nasazených na zápěstí je právní situace komplikovanější. To ale rozhodně neznamená, že je bezpečné během řízení číst delší zprávy nebo na displeji něco nastavovat. Vedle samotné otázky používání elektronického zařízení totiž stále platí obecná povinnost řidiče věnovat se řízení.
Problém není jen právní. Při rychlosti 130 km/h ujede automobil za jedinou sekundu přibližně 36 metrů. Pokud se tedy řidič například tři sekundy věnuje zprávě na Apple Watch místo sledování provozu, ujede během této doby více než 100 metrů. Právě proto je podstatný rozdíl mezi rychlým pohledem na zápěstí a aktivní prací s hodinkami. Čtení zprávy, procházení několika upozornění nebo psaní odpovědi může zabrat jen několik sekund, při dálniční rychlosti však jde o značnou vzdálenost.
Výhodou Apple Watch je, že řadu funkcí není nutné ovládat prostřednictvím displeje. Pomocí Siri lze například pracovat se zprávami nebo některými funkcemi hlasově. Hodinky mohou také poskytovat navigační pokyny, aniž by řidič musel dlouze sledovat jejich displej. Apple nabízí rovněž režim soustředění Řízení, který pomáhá omezit rušivá upozornění během cesty. Pokud víte, že vás příchozí notifikace nutí automaticky kontrolovat zápěstí, je jejich omezení před jízdou jedním z nejjednodušších řešení. Nejbezpečnější pravidlo je nakonec velmi jednoduché: vše, co vyžaduje delší práci s displejem Apple Watch, vyřešit ještě před rozjezdem nebo až po bezpečném zastavení. V zahraničí tím navíc můžete ušetřit nejen problémy na silnici, ale také poměrně citelnou pokutu.
V Nemecku je spis sance, ze vam je ukradne nejaky privandrovalec, nez ze uvidi policajt jak si s nimi hrajete 😀