Řízení s Vision Pro vás může stát až 220 000 Kč nebo 6 měsíců v kriminálu

Videa lidí, kteří používají Vision Pro za volantem nenechávají chladnými pouze policisty, ale k situaci se vyjádřil už i ministr dopravy USA. Pete Buttigieg uvedl, že všechny současné systémy v běžně dostupných vozech včetně Tesly jsou navrhnuté tak, aby byl řidič za volantem vždy připravený zasáhnout do řízení a není proto možné používat jakékoli zařízení, které by mu to znemožňovalo nebo jej jakkoli rozptylovalo od řízení a to včetně Vision Pro.

Zajímavé je, že se k situaci vyjádřil také ministr infrastruktury Holandska, kde se Vision Pro neprodává, stejně jako ve zbytku světa, kromě USA. Mark Harbers, ministr pro infrastrukturu a vodní hospodářství Holandska uvedl, že jízda s Apple Vision Pro spadá pod trestný čin bezohledné jízdy, za což v Holandsku hrozí pokuta až 8700€, tedy 220 000Kč, případně odnětí svobody až na 6 měsíců.

Jak se zdá, je jen otázkou času, kdy Apple implementuje do Vision Pro funkci, která zamezí jejich používání při řízení. Je však otázkou, jak Vision Pro pozná, zda sedíte za volantem nebo jste pouze spolujezdec. Nicméně je pravdpěodobné, že Apple na nějaké řešení přijde, protože bezpečnost uživatelů bere hodně vážně a tak i když je používání Vision Pro za volantem čistě jejich rozhodnutí, je pravděpodobné, že i Apple sám o sobě nabídne nějaké bezpečnostní řešení.