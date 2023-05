Jak vám Siri na iPhonu může pomoci při řízení

Pokud existuje nějaký zásadní okamžik, kdy byste neměli aktivně používat chytrý telefon v ruce, pak je to řízení motorového vozidla. Telefon za jízdy zkrátka do ruky nepatří, a to ani za účelem hovoru, ani za účelem psaní textových zpráv. Pokud skutečně potřebujete používat určité služby na svém telefonu, musíte si jej upravit tak, abyste jej mohli používat za jízdy bez použití rukou.

Díky službám a funkcím, jako je Siri a CarPlay, je používání iPhonu za jízdy snadné a efektivní. Siri i za jízdy umožňuje provádět úkoly na iPhonu pomocí hlasového ovládání, aniž byste museli mít pozornost zaměřenou na displej vašeho mobilního jablečného zařízení. Ačkoli není vhodné dělat na telefonu věci, které by vyžadovaly, abyste na delší dobu odtrhli oči od silnice, existují určité aplikace, k nimž můžete mít během cestování přístup, například navigace.

Jak využít Siri na iPhonu k bezpečnému řízení

Pokud máte iPhone a automobil, který podporuje CarPlay nebo je vybaven systémem umožňujícím ovládat jakýkoli mobilní telefon hands-free, můžete prostřednictvím Siri provádět řadu užitečných úkonů. Siri ale můžete samozřejmě používat i bez CarPlay.

Siri vás například může za jízdy upozornit na příchozí hovor nebo zprávu. Pro aktivaci této funkce zamiřte do Nastavení -> Siri a hledání, a klepněte na Oznámení hovorů -> Sluchátka a auto. Na iPhonu můžete také přizpůsobit režim řízení v rámci funkce Soustředění. Na iPhonu spusťte Nastavení, zvolte Soustředění a vpravo nahoře klepněte na +. Zvolte Řízení a přizpůsobte podmínky režimu soustředění. Nezapomeňte na nastavení automatické aktivace ve chvíli, kdy se váš iPhone připojí ke CarPlay ve vašem voze. Další možností, jak využít Siri při jízdě, je pokládat jí otázky ohledně navigace. Můžete využít příkazy, jako třeba „Where’s the closest gas station?“, “Where’s a good place to eat?“ nebo třeba „Give me directions to XY using Google Maps“. Na to, jaké povely můžete Siri zadávat třeba na Apple Watch, se můžete podívat do jednoho z našich starších článků.