Apple Watch Ultra 3 chystají satelitní revoluci. Co přinese zářijový update?

Apple Watch Ultra 3 dokážou komunikovat i v místech, kde není mobilní signál ani Wi-Fi. Přes satelit lze kontaktovat záchranné složky, posílat zprávy nebo sdílet svou polohu. Apple tím ale podle všeho nekončí. Už v září se s příchodem nové generace operačních systémů očekává další výrazné rozšíření satelitních funkcí, které by mohlo umožnit například posílání fotografií nebo používání map bez klasického připojení k internetu.
Právě satelitní konektivita je jedním z největších rozdílů mezi Apple Watch Ultra 3 a předchozí generací Ultra 2. Nejde přitom jen o další položku v seznamu technických specifikací. Pro turisty, horolezce, běžce, lyžaře nebo cestovatele může jít o funkci, která v krizové situaci rozhodne o tom, zda budou schopni komunikovat s okolním světem. Apple Watch Ultra 3 mají potřebný hardware zabudovaný přímo v hodinkách. Ke komunikaci přes satelit tedy nepotřebují iPhone. A možnosti tohoto hardwaru se mohou postupně rozšiřovat prostřednictvím dalších softwarových aktualizací.
Co dnes Apple Watch Ultra 3 přes satelit umí
Apple Watch Ultra 3 podporují obousměrnou satelitní komunikaci. Pokud se uživatel dostane mimo dosah mobilní sítě a Wi-Fi, mohou hodinky v podporovaných zemích navázat spojení přímo se satelitem. V současnosti lze satelitní konektivitu využít především třemi způsoby:
- Tíseň SOS přes satelit umožňuje kontaktovat záchranné složky i mimo mobilní pokrytí.
- Zprávy přes satelit umožňují komunikovat s rodinou nebo přáteli prostřednictvím podporovaných zpráv, SMS, emoji a reakcí Tapback.
- Najít přes satelit umožňuje odeslat svou aktuální polohu i z oblasti bez mobilního signálu a Wi-Fi.
To je zásadní rozdíl proti Apple Watch Ultra 2, které vestavěnou satelitní komunikaci nemají. Ultra 3 jsou díky tomu schopné fungovat jako základní komunikační zařízení i hluboko mimo běžné mobilní pokrytí.
V září by se možnosti satelitu mohly výrazně rozšířit
Ještě zajímavější je ale to, co se očekává v následujících týdnech. Apple připravuje na září další generaci svých operačních systémů a právě satelitní komunikace má patřit mezi oblasti, které se mají posunout dál. Mezi očekávanými novinkami se objevuje především podpora Apple Maps přes satelit a možnost posílat fotografie prostřednictvím Zpráv přes satelit. Pokud se tyto funkce dostanou také na Apple Watch Ultra 3, jejich využitelnost mimo civilizaci se výrazně zvýší. Dnes jsou totiž satelitní zprávy poměrně úsporným komunikačním kanálem. Apple podporuje text, emoji nebo reakce, ale fotografie a videa přes satelitní připojení posílat nelze. Právě to by se s novou generací systémů mohlo změnit.
Možnost poslat přes satelit fotografii může na první pohled působit jako drobnost. V praxi ale může mít velký význam. Představte si například turistu, který se zraní v horách. Textovou zprávou dokáže popsat, co se stalo. Fotografie ale může záchranářům ukázat charakter zranění, okolní terén nebo přesné místo, na kterém se člověk nachází. Podobně může cestovatel bez mobilního signálu poslat rodině fotografii místa, kde se právě nachází. Ze satelitní komunikace by se tak postupně mohl stát nástroj pro běžnější komunikaci mimo civilizaci, nikoliv pouze nouzová pojistka pro nejhorší situace. Je však důležité zdůraznit, že podpora fotografií přes satelit není v současné verzi systému dostupná. Jde o očekávané rozšíření nové generace softwaru a do jejího finálního vydání se rozsah funkcí ještě může změnit.
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Velkou novinkou mohou být také Apple Maps přes satelit
Druhou očekávanou funkcí jsou Apple Maps fungující prostřednictvím satelitního spojení. I zde by šlo zejména pro uživatele Apple Watch Ultra o logický krok. Ultra jsou od začátku zaměřené na outdoorové aktivity. Hodinky mají přesné GPS, kompas, funkci Návrat a podporují práci s trasami. Satelitní připojení by mohlo tuto výbavu doplnit v situacích, kdy uživatel nemá k dispozici mobilní data. Neznamená to samozřejmě, že by přes satelit proudilo stejné množství dat jako přes 5G. Satelitní přenos má výrazně nižší kapacitu a Apple musí jednotlivé služby speciálně optimalizovat. Právě proto je zajímavé sledovat, jak postupně rozšiřuje počet funkcí, které dokážou tento způsob připojení využít.
Tohle je možná nejzajímavější vlastnost celé satelitní konektivity Apple Watch Ultra 3. Potřebný hardware už mají jejich majitelé na zápěstí. Apple proto může schopnosti hodinek rozšiřovat bez nutnosti vydávat nový model. Pokud přidá další podporované služby nebo zpřístupní satelitní komunikaci v dalších zemích, může se praktická hodnota současných Ultra 3 zvýšit prakticky přes noc prostřednictvím softwarové aktualizace. U Apple Watch Ultra 3 tak nemusí být nejzajímavější pouze to, co jejich satelitní komunikace dokáže dnes, ale především to, co bude schopná dělat za několik měsíců.
Pro majitele Apple Watch Ultra 3 v České republice je ovšem potřeba dodat zásadní omezení. Tíseň SOS přes satelit zatím Apple na území Česka oficiálně nepodporuje. To je škoda právě kvůli zaměření hodinek. Šumava, Krkonoše, Jeseníky nebo další odlehlejší oblasti jsou přesně místa, kde by možnost komunikovat prostřednictvím satelitu mohla dávat velký smysl. Samotné hodinky přitom potřebný hardware mají. Omezení je spojeno s geografickou dostupností služby.
V Rakousku nebo Německu už je situace jiná
Pro české majitele Ultra 3 je důležité, že satelitní SOS funguje v řadě dalších evropských zemí, včetně sousedního Rakouska a Německa. Pokud tedy vyrazíte například do rakouských Alp a dostanete se mimo dosah mobilního signálu a Wi-Fi, můžete za splnění podmínek služby satelitní komunikaci hodinek využít. Pro lidi, kteří pravidelně cestují, lyžují nebo chodí po horách v zahraničí, tak nejde o funkci, která by byla úplně nepoužitelná už dnes. Naopak může představovat jeden z hlavních důvodů, proč dát přednost Ultra 3 před Ultra 2.
Jak komunikace se satelitem funguje
Apple Watch Ultra 3 nejsou klasickým satelitním telefonem a komunikace nefunguje úplně stejně jako přes mobilní síť. Hodinky potřebují pokud možno otevřený výhled na oblohu a horizont. Budovy, husté stromy, skály nebo další překážky mohou satelitní spojení zpomalit nebo úplně znemožnit. Apple proto používá průvodce připojením, který uživateli ukazuje, jak hodinky správně nasměrovat vůči satelitu. Odeslání zprávy může trvat déle než prostřednictvím mobilní sítě, což je u tohoto typu komunikace normální. V krizové situaci ale není hlavním cílem rychlost. Podstatné je, že můžete komunikovat i z místa, kde by běžný telefon nebo hodinky bez satelitní konektivity zůstaly úplně bez spojení.
Satelit je na Ultra 3 zdarma dva roky
Apple poskytuje satelitní funkce Apple Watch Ultra 3 bez dalšího poplatku po dobu dvou let od aktivace hodinek. Pro Tíseň SOS přes satelit není nutné mít aktivní mobilní tarif Apple Watch. Pro běžné Zprávy přes satelit a sdílení polohy prostřednictvím služby Najít už aktivní tarif vyžadován je. Apple zatím definitivně neoznámil, jak bude případné zpoplatnění satelitních služeb po skončení bezplatného období vypadat.
Pokud používáte Apple Watch prakticky výhradně ve městě a téměř neustále máte u sebe iPhone, satelitní komunikace pravděpodobně nebude funkcí, kvůli které byste měli měnit Ultra 2 za Ultra 3. Pro turisty, horolezce, lyžaře, trailové běžce, cestovatele nebo lidi pravidelně se pohybující mimo mobilní pokrytí je situace úplně jiná. Vestavěná obousměrná satelitní komunikace je jednou z největších hardwarových změn třetí generace Ultra. A její význam může během následujících měsíců ještě narůst. Pokud Apple skutečně rozšíří satelitní komunikaci o fotografie, mapy a další služby a zároveň bude pokračovat v geografickém rozšiřování dostupnosti, mohou se Apple Watch Ultra 3 postupně změnit z hodinek s nouzovým satelitním SOS na podstatně univerzálnější komunikační zařízení pro místa bez mobilního signálu.
Právě následující týdny proto budou pro majitele Apple Watch Ultra 3 zajímavé. Současná generace už obsahuje hardware potřebný pro obousměrnou satelitní komunikaci a Apple očividně hledá další způsoby, jak jej využít. Největší posun by přinesla kombinace několika změn: možnost posílat přes satelit fotografie, využívat mapové funkce a další rozšiřování dostupnosti služby do nových zemí.
Pro české uživatele bude samozřejmě nejdůležitější poslední bod. Dokud Apple nepřidá Českou republiku mezi podporované země, zůstává jedna z nejzajímavějších funkcí Ultra 3 doma nevyužitá. Pokud ale Apple geografickou dostupnost rozšíří, hodinky už mají potřebnou technologii připravenou. A právě to dělá satelitní komunikaci možná nejzajímavější funkcí Apple Watch Ultra 3: nejde pouze o to, co dokáže dnes, ale o to, co může Apple prostřednictvím softwaru zpřístupnit už během několika následujících týdnů.