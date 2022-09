iPhone 14 satelitní připojení: Vše, co jste chtěli vědět

Předevčírem Apple na své letošní podzimní konferenci představil novou generaci iPhonů. Ta je samozřejmě oproti té předchozí generaci v mnohých ohledech lepší a nabízí dlouho vymodlené funkce. Mezi jednu z technologií a funkcí, o které se ve spojení s novými jablečnými telefony mluvilo již několik měsíců před jejich představením, je podpora satelitního připojení. Pokud jste to nepostřehli, tak Apple se satelitním připojením opravdu přišel, a to u všech iPhonů 14 (Pro). Bohužel však satelitní připojení není k dispozici v Česku, ale pouze ve Spojených státech amerických. I přesto se společně v tomto článku podíváme na vše, co jste o něm chtěli vědět.

Kdy satelitní připojení funguje?

Některým z vás dost možná není jasné, k čemu vlastně satelitní připojení slouží. Odpověď na tuto otázku je jednoduchá – využijete ho především v případech tísně tam, kde není k dispozici ani Wi-Fi, ani klasické mobilní připojení. Pokud se tedy budete někdy nacházet na nějakém odlehlém místě, popřípadě kdekoliv jinde bez signálu a budete potřebovat pomoci, tak vám dokáže satelitní připojení zachránit život. Aktuálně je satelitní připojení omezeno pouze pro tísňové případy a je možné skrze něj odeslat zprávu, volat prozatím nikoliv. Abyste mohli iPhone 14 (Pro) k satelitu připojit, tak je nutné se nacházet na místě s čistým výhledem na oblohu, bez stromů, budov apod. v okolí.

Možnosti psaní zpráv

Jak už jsem zmínil výše, tak skrze satelitní připojení je aktuálně možné pouze psát zprávy, nikoliv volat. Pokud si ale myslíte, že bude možné skrze satelit odeslat libovolnou zprávu, tak se pletete. Pokud se ocitnete v tísni a budete muset satelitní připojení využít, tak spustíte speciální aplikaci, která vás celým procesem provede. Prvně se tedy v rozhraní připojíte k nejbližšímu satelitu, a poté projdete průvodcem, ve kterém jednoduše klepnutím zvolíte, co se stalo. Prvně vyberete, co se vlastně stalo, následně jestli je někdo zraněný, a poté upřesníte některé detaily. Díky speciálnímu algoritmu dokonce Apple udělal odesílané zprávy třikrát menšími, čímž se výrazně zrychlí odeslání a všeobecná komunikace. V případě, že se satelit bude schopný přímo spojit se záchranným střediskem, tak se zpráva odešle přímo zde. Pokud se satelit nebude schopen spojit, tak se zpráva odešle do Apple střediska, odkud bude na vaši polohu poslána pomoc.

Jak se připojit k satelitu?

Abyste se mohli připojit k satelitu, tak budete potřebovat nejnovější iPhone. Dobrou zprávou je, že satelitní volání využijete na všech nejnovějších jablečných telefonech, tedy na 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max. Pokud tohle splňujete, tak následně stačí přejít do speciální aplikace s tím, že následně iPhone namíříte směrem k obloze. Opět podotýkám, že je důležité, abyste na oblohu měli přímý výhled a nebyli jste obklopeni stromy, budovami či dalšími rušivými elementy. Na obrazovce iPhonu se vám následně zobrazí jakýsi radar s tečkami, které představují právě nalezené satelity, ke kterým se můžete připojit. V závislosti na umístění tečky v radaru bude například nutné se různě otočit. V případě, že je jasno a nic nebrání signálu, tak se zpráva z iPhonu na satelit odešle do 15 sekund. Avšak pokud se budete nacházet v horší situaci, tedy při nepříznivém počasí a v obklopení stromů, tak může přenos zprávy trvat i několik minut.

Integrace do Najít

Satelitní připojení však nebude sloužit vyloženě pouze k zavolání pomoci. Konkrétně bude skrze něj možné také sdílet svou polohu do aplikace Najít, a to opět v případě, že se budete nacházet v místech, kde není k dispozici ani Wi-Fi, ani klasické mobilní připojení. Druhé straně, která si vaši polohu zobrazí, se pak případně zobrazí informace o tom, že byla poloha získána skrze satelitní připojení. Díky tomu se tak mohou milovníci outdoorových sportů cítím i při kempování v dalekých místech bez signálu cítit bezpečněji a mít vědomí toho, že kdyby se nedejbože cokoliv stalo, tak existuje možnost záchrany.

Spojení s detekcí dopravní nehody

Pokud jste představení nových iPhonů sledovali pečlivě, tak jistě víte o tom, že nové iPhony 14 (Pro), společně s novými Apple Watch, nově nabízí detekci dopravní nehody. Konkrétně k detekování dopravní nehody pomocí nových jablečných telefonů slouží zbrusu nový, dvoujádrový akcelerometr, který dokáže změřit přetížení až o hodnotě 256 G, a také nový vysoce dynamický gyroskop. I detekce dopravní nehody se dokáže spojit se satelitním připojením, takže pokud se ocitnete v dopravní nehodě někde mimo mobilní připojení, tak k vám opět bude možné odeslat pomoc.

Provozovatel, cena a dostupnost

Apple v rámci prezentace satelitního připojení uvedl, že na něm spolupracuje s firmou Globalstar, která tuto funkci zastřešuje. Konkrétně se budou iPhony schopné připojit až na 85 % všech satelitů této společnosti, a také na veškeré další, které vzniknou v budoucnu. Aktuálně není jasné, na kolik satelitní připojení vyjde, každopádně uživatelé nových iPhonů 14 (Pro) ho získají na dva roky zdarma. Jak už jinak bylo zmíněno výše, tak satelitní připojení je aktuálně k dispozici jen v USA a Kanadě. Podle Applu však nemusí fungovat v místech nad 62° zeměpisné šířky, tj. například v severních částech Kanady a Aljašky. Satelitní připojení by bylo být u nových iPhonů k dispozici již letos v listopadu.