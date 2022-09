iPhone 14 Pro (Max) Always-On: Vše, co jste chtěli vědět

Včera Apple na letošní podzimní konferenci tradičně představil nové iPhony, konkrétně 14 (Plus) a 14 Pro (Max). Co se týče obyčejných modelů, tak ty moc novinek nenabídnou. Svým způsobem to ale kompenzují modely s označením Pro, které nabízí novinek opravdu mnoho. Zmínit můžeme čip A16 Bionic, příchod dynamického ostrůvku namísto výřezu, 48 MP hlavní fotoaparát či zbrusu nový displej, který kromě ProMotion konečně podporuje nově také always-on. V tomto článku se tak společně podíváme na všechno, co jste o novém always-on displeji z iPhonu 14 Pro (Max) chtěli vědět.

Jak always-on funguje?

Mnoho uživatelů dost možná nemá ani nejmenší tušení, jak vlastně always-on displej funguje. Ve skutečnosti se o něco extra složitého nejedná. Hned zpočátku je nutné uvést, že pro možnost využití always-on je nutné splnit dvě specifikace – displej musí být OLED a zároveň musí podporovat variabilní obnovovací frekvenci. Displej musí být OLED z toho důvodu, jelikož se na tomto displeji zobrazuje černá barva vypnutím pixelů, takže se sníží spotřeba baterie, jelikož displej nemusí celý svítit jako u LCD. Variabilní obnovovací frekvenci pak musí displej umět proto, aby dokázal snížit počet obnovení (frekvenci) za sekundu, čímž opět šetří baterii. U always-on se využívá obnovovací frekvence 1 Hz, tedy že se displej obnoví pouze jednou za sekundu. iPhony 14 Pro (Max) podporují ProMotion a jako jediné umí měnit svou obnovovací frekvenci v rozmezí od 1 Hz do 120 Hz.

Jak bude always-on vypadat?

Odpověď na tuto otázku svým způsobem známe už několik měsíců. To, jak bude vlastně always-on displej vypadat, nám prozradil již samotný operační systém iOS 16, kterým je inspirovaný. Pravdou ale je, že always-on je u iPhonů dotažen opět o kus dál než například u Samsungu a dalších konkurenčních výrobců. Jablečné telefony totiž při využití always-on tapetu pouze ztmaví a nedojde k zobrazení kompletně černého pozadí. Zobrazovat se pak na always-on displeji budou například hodiny, widgety a živé aktivity. Ostatní části zamknuté obrazovky pak viditelné nejsou.

Dostanou starší iPhony always-on?

Vzhledem k tomu, že bude iOS 16 k dispozici i na starší iPhony, tak se hodně uživatelů ptá, zdali i na nich bude zpětně always-on k dispozici. Odpověď zní jednoduše – nebude a důvod je naprosto jednoduchý. Jak už jsem zmínil výše, tak always-on využívá OLED displej, což samo o sobě není problém, jelikož jej nabízí většina starších modelů. Problém je ve variabilní obnovovací frekvenci, tj. ProMotion. Touto technologií sice disponují loňské iPhony 13 Pro (Max), problém je však v tom, že se frekvence změní pouze v rozsahu od 10 Hz do 120 Hz, takže se nesplňuje zmíněná podmínka v nutnosti využití frekvence o hodnotě 1 Hz. Zbrusu novou zamknutou obrazovku si však budou schopni užít všichni uživatelé vlastnící iPhone, na který půjde nainstalovat iOS 16.

Bude mít always-on vliv na baterii?

Při představení always-on uvedl Apple informaci o tom, že nebude mít žádný negativní vliv na výdrž baterie. To má být zaručeno díky Display Engine, který je nyní přímou součástí A16 Bionic a zaručuje nízkou spotřebu baterie při využívání displeje a always-on. Prakticky je však jasné, že always-on nějakým způsobem baterii ovlivní, byť nejspíše minimálně. Chci tím říct, že pokud uživatel always-on na iPhonu 14 Pro (Max) deaktivuje, tak rozhodně získá delší výdrž na jedno nabití. Co se týče přesných údajů, tak u iPhonu 14 Pro udává Apple výdrž až 23 hodin, zatímco u většího iPhonu 14 Pro Max hned 29 hodin. Pro srovnání, iPhone 13 Pro nabízel výdrž až 22 hodin a větší 13 Pro Max až 28 hodin.