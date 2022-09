5 funkcí iPhone 14 (Plus), o kterých jste nevěděli

Na včerejší Apple Keynote představila jablečná společnost zcela očekávaně čtveřici nových iPhonů. Konkrétně jsme se dočkali klasického iPhonu 14 (Plus) a vrcholného modelu iPhone 14 Pro (Max). Pokud jste včerejší konferenci sledovali společně s námi, popřípadě pokud čtete náš magazín, tak již víte, že největšího počtu novinek se samozřejmě dočkal vrcholný model, zatímco ten klasický v pohodě iPhone 14 (Plus) zůstal v mnohých ohledech nezměněný a novinky na něm nejsou tak úplně vidět. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 funkcí iPhonu 14 (Plus), o kterých jste nejspíše nevěděli, nebo které jste možná nepostřehli. Mohlo by vás zajímat Apple představil iPhone 14 a iPhone 14 Plus iPhone 14 / Pro Adam Kos Před 21 hod.

Barevné změny Pokud byste se rozhodli pro zakoupení iPhonu 14 (Plus), tak si aktuálně můžete vybrat ze pěti barev – hvězdně bílé, temně inkoustové, modré, fialové a červené. Pokud se řadíte mezi milovníky zelené, tak momentálně máte smůlu a budete si s největší pravděpodobností opět muset počkat několik měsíců navíc na zvláštní představení. Je ale nutné zmínit, že některé barvy 14 (Plus) jsou oproti 13 (mini) pozměněné. Červená barva je nově o něco méně sytější, modrá pak zase světlejší. Úplně nová je pak fialová barva. Co se týče hvězdně bílé a temně inkoustové, tak se žádné změny nekonají. Fotogalerie iPhone 14 21 iPhone 14 24 iPhone 14 23 iPhone 14 25 iPhone 14 22 Vstoupit do galerie

Větší výdrž baterie S příchodem iPhonu 14 Plus se uživatelé mohou těšit na vůbec největší výdrž baterie jablečného telefonu v historii. Může za to samozřejmě větší tělo, do kterého se vleze větší baterie. Nový iPhone 14 Plus má úhlopříčku displeje 6.7″, což v minulosti nabízely jen modely Pro Max. Možná se ptáte, z jakého důvodu na tom bude z hlediska baterie lépe právě iPhone 14 Plus – odpověď je jednoduchá. Oproti iPhonu 14 Pro Max totiž nemá některé funkce, které více využívají baterii. Jedná se například o ProMotion displej a funkci always-on. Delší výdrž baterie na jedno nabití tak zaručí absence těchto a ostatních podobných funkcí, které má vrcholný 14 Pro Max k dispozici.

Lepší chlazení iPhone 14 (Plus) se dočkal stejného čipu s označením A15 Bionic, kterým jsou vybavené všechny čtyři modely předchozí generace. Zbrusu nový a moderní čip A16 Bionic tak získaly jen vrcholné modely v pohodě 14 Pro (Max). Je ale nutné zmínit, že úplně stejný čip A15 Bionic u nejnovější generace není. Konkrétně nabízí například 5 jader GPU namísto 4, což přináší větší grafický výkon. Někteří uživatelé by si mohli myslet, že větší výkon bude automaticky znamenat větší zahřívání, to ale není pravda. Apple totiž kompletně přepracoval útroby iPhonu 14 (Plus), díky čemuž se mu podařilo zajistit lepší chlazení. I díky tomu bude o něco lepší výdrž baterie na jedno nabití.

Silnější svítilna I když se toho z hlediska fotosoustavy u nových iPhonů 14 (Plus) na první pohled nic moc nezměnilo, tak je opak pravdou. Ve skutečnosti došlo například k vylepšení objektivu a aktualizaci ISP, díky čemuž jsou nové klasické „čtrnáctky" schopné pořídit až 2.5x lepší fotografie ve tmě či ve špatných světelných podmínkách, a to jak na širokoúhlý objektiv, tak i na ten ultra-širokoúhlý. Kromě toho ale došlo také k vylepšení svítilny na zadní straně, která je nyní až dvakrát jasnější. Díky tomu vám při focení perfektně osvítí scénu, ale například také noční cestu na toaletu.