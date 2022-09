Apple představil iPhone 14 a iPhone 14 Plus

iPhone 14 a iPhone 14 Plus představil před pár minutami Apple během své podzimní konference. Základní řada tedy opustila nejmenší variantu mini, oproti tomu přišla s větší variantou iPhone 14 Plus. iPhone 14 a 14 Plus disponují čipem A15 Bionic, jedná se tedy o ten stejný, který Apple použil v předchozí generaci, tedy iPhonech 13. I tak je o oproti své loňské verzi o něco výkonnější a úspornější.

iPhone 14 a iPhone 14 Plus

Má 6jádrové CPU, 2 výkonnostní jádra a 4 účinná. Lepší je grafika, takže z her máte lepší požitek, navíc se zařízení tolik nezahřívá, vylepšený byl i Neural Engine a Image Signal Processor.

Displej základního modelu je 6,1“, ten většího je pak shodný s verzemi Max modelů Pro, jedná se tedy o 6,7“ displej, chybí jim však podpora adaptivní obnovovací frekvence. U obou modelů zůstal zachovaný i výřez známý právě z předchozí generace. Jedná se o Super Retina XDR s maximálním jasem 1200 nitů a kontrastním poměrem 2 000 000:1.

Fotoaparáty jsou dva, tedy 12MPx širokoúhlý a ultraširokoúhlý a i když je Apple vylepšil zejména s ohledem na clonu, nejedná se o žádnou závratnou evoluci. Mají ale o 49 % lepší zpracovávání fotografií ve zhoršených světelných podmínkách, a to díky novému Photonic enginu. Podle Applu se konkrétně jedná o dvojnásobné zlepšení při slabém osvětlení u předního a ultraširokoúhlého fotoaparátu a 2,5x u hlavního fotoaparátu.

Čelní kamera dostala lepší světelnost (f/1,9) a automatické ostření. Apple uvádí, že jeho novinky zase vydrží o něco déle než předchozí generace, a to právě díky zdokonalenému čipu. Respektive se má jednat o iPhony s nejdelší výdrží. Lightning konektor zůstává, protože o nějakém USB-C nepadlo ani slovo.

Apple ještě mluvil o zdokonaleném 5G a vylepšení se dočkala i eSIM. Její nastavení má být nově maximálně jednoduché. Protože mají iPhony 14 nový gyroskop a akcelerometr, dostávají stejně jako Apple Watch funkce detekce nehody. A ano, přibyla spekulovaná satelitní konektivita pro záchranné účely. Externí antény není třeba, protože Apple zapracoval na těch integrovaných a patřičném softwaru. Jednoduše namíříte iPhone a vyberete nejsilnější satelit. Poslání zprávy pak trvá 15 sekund. Tedy máte-li čistý výhled na oblohu. Služba samozřejmě startuje nejdříve v USA a Kanadě.

Ceny jsou 799 dolarů za základní verzi, Plus vyjde na 899 dolarů. 9. září začínají předobjednávky. Menší model půjde do prodeje už 16. září, na iPhone 14 Plus si ale budeme muset počkat až do 7. října.