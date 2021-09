Unikly další detaily o satelitním volání a zprávách iPhonů 13

Jednou z nejzajímavějších funkcí iPhonů 13 a modelů následujících by měla být podpora satelitního volání a zpráv, díky čemuž by měly být telefony pro komunikaci alespoň částečně funkční i mimo síť operátora. Právě o této funkci nyní poodhalil velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu dalších pár detailů, které však ve výsledku příliš nepotěší.

Gurman po svých pochybnostech z minulého týdne ohledně nasazení novinky nyní potvrdil, že se s ní u iPhonů 13 skutečně počítá. Bude však fungovat skutečně jen pro kontaktování záchranných složen a to navíc jen formou textových zprávu. K jejímu nasazení se navíc Apple podle Gurmana uchýlí jen na některých trzích, takže je otázka, zda vůbec existuje nějaká šance, že se u nás podpory dočkáme. Co se týče zpřístupnění technologie i běžným smrtelníkům pro účely komunikace mezi nimi (tedy jinými slovy vytvoření plnohodnotného satelitního telefonu z iPhonu), s tím Apple nepočítá jak kvůli nákladnosti celé technologie, tak i kvůli strachu ze zloby operátorů, kteří by se rázem stali zbyteční.

Poměrně zajímavé je také to, že zprvu mají iPhony pro satelitní komunikaci využívat “cizí” satelity ve vesmíru. Postupem času však chce Apple přejít na vlastní satelitová řešení, která si bude schopen lépe spravovat a bude si u nich zcela jist i soukromím. Poslání jeho vlastních satelitů do vesmíru je však hudbou vzdálené budoucnosti.