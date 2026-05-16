Apple chystá největší produktovou smršť za poslední roky! Tohle všechno dorazí už letos na podzim

Společnost Apple podle nejnovějších úniků připravuje extrémně nabitý podzim. Pokud se informace potvrdí, čeká nás více než 15 nových produktů napříč iPhony, Macy, iPady, wearables i smart home segmentem. A upřímně? Tohle vypadá jako jeden z největších hardwarových roků Applu za dlouhou dobu.
iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max
Apple má letos vsadit hlavně na AI a fotografii. Nové Pro modely mají nabídnout výrazně výkonnější Neural Engine pro Apple Intelligence, lepší práci s videem a údajně také největší posun ve výdrži baterie za poslední roky. Spekuluje se i o dalších změnách v konstrukci a tenčích rámečcích kolem displeje. Právě iPhone 18 Pro by měl být vlajkovou lodí celého podzimního eventu a zařízení, na kterém Apple ukáže budoucnost své AI platformy.
iPhone 18 Air
Apple údajně chystá ultratenký model s označením Air, který má být designově nejzajímavějším iPhonem posledních let. Cílem má být extrémně lehké zařízení kombinující prémiový vzhled s vysokým výkonem. Právě tenhle model by mohl oslovit uživatele, kteří chtějí něco mezi klasickým iPhonem a Pro verzí, ale zároveň chtějí co nejtenčí a nejstylovější zařízení.
iPhone Fold
Po letech spekulací se Apple údajně konečně chystá vstoupit do světa skládacích telefonů. Foldable iPhone má nabídnout konstrukci bez výrazného přehybu displeje a po otevření připomínat menší iPad mini. Apple si údajně dal extrémně záležet na kvalitě pantu a displeje, protože nechce dopadnout jako konkurence první generace skládacích telefonů. Pokud Fold skutečně dorazí, půjde o jednu z největších změn v historii iPhonu.
AirPods Ultra
Nové AirPods Ultra mají posunout bezdrátová sluchátka Applu do úplně jiné ligy. Spekuluje se o integrovaných IR kamerách pro AI funkce a výrazně chytřejší interakci s okolím. Apple údajně plánuje hlubší propojení s Apple Intelligence, díky kterému by sluchátka mohla lépe rozpoznávat prostředí nebo poskytovat kontextové informace v reálném čase.
Apple Watch Ultra 4
Nejodolnější hodinky Applu mají dostat nové zdravotní senzory a další funkce zaměřené na sportovce i outdoorové nadšence. Mluví se například o pokročilejším monitorování zdraví nebo satelitních funkcích. Apple Watch Ultra se navíc pravděpodobně dočkají lehkého redesignu a lepší výdrže baterie, což je přesně to, po čem uživatelé dlouhodobě volají.
Apple Watch Series 12
Klasické Apple Watch letos pravděpodobně nečeká revoluce, ale spíše evoluce. Apple se má soustředit hlavně na výkon, AI funkce a lepší integraci s iOS 26. I přesto ale půjde pravděpodobně o jedny z nejprodávanějších hodinek roku, protože Apple má v tomto segmentu stále obrovský náskok před konkurencí.
M5 MacBook Pro
Apple údajně připravuje první profesionální Macy s čipy M5. Nové MacBooky Pro mají nabídnout výrazně vyšší výkon pro AI operace, střih videa i práci s grafikou. Velkým tématem bude také efektivita a výdrž baterie, protože Apple chce dál upevnit pozici nejvýkonnějších notebooků na trhu bez hlučného chlazení a přehřívání.
M5 iPad Pro
iPad Pro s čipem M5 má opět ukázat, jak moc se Apple snaží posouvat iPad směrem k plnohodnotnému počítači. Očekává se ještě vyšší výkon pro multitasking, AI i práci s videem. Apple navíc údajně pracuje na lepším propojení iPadOS s macOS, což by mohlo výrazně zlepšit produktivitu profesionálních uživatelů.
HomePad a nový smart home ekosystém
Apple chce výrazně posílit i chytrou domácnost. Chystaný HomePad má fungovat jako centrální domácí hub kombinující HomePod, iPad a Apple Intelligence. Zařízení má být ovládacím centrem celé domácnosti a Apple si od něj údajně slibuje konkurenci pro Amazon Echo Show nebo Google Nest Hub.
Apple TV 4K nové generace
Nová Apple TV má nabídnout podporu Apple Intelligence, rychlejší hardware a lepší herní možnosti. Apple údajně chce dál posouvat tvOS směrem k herní platformě i centru chytré domácnosti.
Spekuluje se také o lepším propojení s HomePadem a širším využití AI funkcí při doporučování obsahu.
Apple Glasses
Ačkoliv samotný prodej pravděpodobně nezačne letos, Apple může už letos ukázat své chytré brýle. Ty mají být mnohem praktičtější alternativou k Vision Pro a zaměřit se na běžné každodenní používání. Právě tento produkt může definovat další dekádu Applu podobně, jako kdysi iPhone. Podle aktuálních informací tak Apple nechce letos pouze „upgradovat“ stávající produkty, ale začít připravovat půdu pro úplně novou éru zařízení postavených kolem AI, nositelné elektroniky a chytré domácnosti. A pokud se většina těchto novinek skutečně ukáže už letos na podzim, čeká nás jedna z největších Apple keynote posledních let.