Apple chce umožnit využívat satelitní volání a zprávy i běžným jablíčkářům mezi sebou

Podpora satelitní komunikace se záchrannými složkami je bezesporu jednou z největších novinek letošní generace iPhonů. Nedávno získané patenty navíc poodhalují, že by se do budoucna nemusel kalifornský gigant spokojit „jen“ se záchrannou komunikací, ale satelity by mohl využít i pro komunikaci běžných jablíčkářů mezi sebou.

Portálu Patently Apple se podařilo zjistit, že Apple úspěšně získal řadu patentových řešení pro satelitní komunikaci zahrnující přenos mediálních dat, hlasových dat, internetových dat a tak podobně. Čistě teoreticky by tak mohly být satelity do budoucna využity třeba pro iMessages či jiné služby, které by se díky tomu staly dostupnými de facto kdekoliv na světě. Extrémně zajímavé je pak to, že jako mediální data uvádí v patentu Apple jako příklad streamované video a tak podobně, tudíž nelze vyloučit třeba ani videohovory přes FaceTime, ba co víc – třeba i přenos Apple TV+. Je nicméně jedním dechem třeba dodat, že se stále bavíme jen o patentové přihlášce, která sice na jednu stranu odráží nápady Applu, na druhou stranu však rozhodně nezaručuje jejich realizaci. Nezbývá tedy než doufat, že kalifornský gigant své vize nakonec přeci jen dotáhne ke zdárnému konci a jablíčkáři si do budoucna užijí se satelity mnohem větší zábavu než je tomu nyní.