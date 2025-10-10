Waze se na iPhonech dočkalo zásadní novinky, která zvýší vaši bezpečnost při řízení!

Rok po oznámení začíná populární navigační aplikace Waze konečně zavádět funkci, která umožní hlásit překážky v dopravě pouhým hlasem. Novinka s názvem „Conversational Reporting“ využívá umělou inteligenci k pochopení přirozené řeči a převodu vašich slov na odpovídající hlášení v mapě – bez nutnosti složitých hlasových příkazů nebo dalšího klepání na displej.
Hlášení jako rozhovor a konec závislosti na Google Assistant
Funkce, kterou Waze původně představilo už v říjnu 2024, je jedním z mála příkladů zapojení AI do této populární navigace. Jak vysvětlují vývojáři, princip je jednoduchý: při jízdě stačí stisknout tlačítko pro hlášení a mluvit přirozeně, třeba: „Vypadá to, že se to před námi zaseklo.“ Díky integraci s Gemini AI systém rozpozná, že jde o dopravní zácpu, a automaticky ji přidá do mapy.
Dříve bylo možné hlášení odesílat pouze prostřednictvím Google Asistenta, což vyžadovalo specifické fráze. Nové řešení je výrazně přirozenější a rychlejší – a podle uživatelů, kteří měli přístup do bety, i spolehlivější. Po roce testování se nyní „Conversational Reporting“ rozšiřuje napříč uživatelskou základnou Waze.
Někteří uživatelé si nicméně stěžují na drobné problémy. Upozornění na novou funkci se jim například zobrazuje opakovaně, dokud ji nezapnou, a objevují se i potíže s přehráváním hudby po jejím použití. Waze ale slibuje, že tyto chyby v nejbližší době opraví.
Další novinky na cestě
Tým Waze v poslední době pracuje na více vylepšeních – například brzy plánuje sloučit různé typy varování do jednotného systému a ukončit podporu starších verzí Androidu. V letošní aktualizaci Waze 5.4 také přibyla možnost zobrazit mapu přímo na průhledovém displeji (HUD) u vybraných vozidel. Nová funkce hlasového hlášení je především krokem směrem k větší bezpečnosti a pohodlí – řidiči se tak mohou více soustředit na řízení a méně na obrazovku.