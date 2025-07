Waze chystá obří vylepšení. Řidiči konečně uslyší všechna varování naráz

Oblíbená navigace Waze se bude zase o něco lépe používat. Jednou z hlavních výhod Waze je její schopnost zobrazovat aktuální informace o dopravě díky hlášením samotných uživatelů. Ti do systému pravidelně přidávají upozornění na dopravní nehody, kolony, překážky na silnici či policejní kontroly. Často se ale stává, že se v jednom místě objeví více upozornění najednou. Waze se chystá tento nedostatek vyřešit sloučením hlášení do jedné přehlednější výstrahy. V současnosti může Waze zobrazit na jednom úseku silnice samostatná upozornění například na zpomalení, nehodu a předmět na vozovce, a to každé zvlášť. Uživatel však často při jízdě slyší jen jednu z těchto výstrah, což může vést k neúplnému přehledu o situaci na trase.

Jeden z uživatelů navrhl v komunitním fóru Waze Suggestion Box, aby aplikace sloučila hlášení do jediné zvukové zprávy, například „Před vámi je nehoda, zpomalení a překážka na vozovce“. Tým Waze na návrh zareagoval a potvrdil, že na této funkci skutečně pracuje a plánuje její zavedení „v blízké budoucnosti“. Novinka byla zmíněna už v květnu letošního roku, takže bychom se jí mohli dočkat již brzy. Funkce zatím není aktivní, ale může výrazně zlepšit přehlednost a bezpečnost během jízdy. Mnozí uživatelé by navíc ocenili, kdyby podobné vylepšení dorazilo i do Google Map. Jakou používáte navigaci?