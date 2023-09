iPhone Ultra přinese 3D fotoaparát a kameru. Výsledky si budete prohlížet na Vision Pro

Jednou z hlavních předností Applu je ekosystém a to chtějí dámy a pánové z Cupertina dodržet i v případě Vision Pro. Očekávaný iPhone Ultra, který by měl dorazit snad již příští rok coby high-endová verze iPhonů nadřazená řadě Pro, by totiž podle nejnovějších informací měl umožňovat pořizovat jak prostorové fotografie, tak i videa, která si budeme mít následně možnost prohlížet přímo na Vision Pro.

Právě iPhone Ultra by se tak měl stát jedním z první moderních telefonů, které budou schopny zachycovat prostorové fotografie a videa. Nutno podotknout, že podobné telefony zde již byly a to zhruba před 7 až 10 lety, kdy však cílily především na 3D televizory, nikoli na VR/AR headsety.

Podle zdrojů obeznámených s plány Applu budou čočky iPhone Ultra navrženy tak, aby dokázaly zachytit fotografie a videa s „neuvěřitelnou hloubkou“, která umožní uživatelům sledovat své fotografie a videa jako nikdy předtím. Ostatně 3D fotoaparát má i samotný Apple Vision Pro, který umožní monitorovat okolí uživatele a umožní zachytit 3D fotografie a videa. Právě zachycení 3D fotografie nebo videa přímo na Vision Pro je pro samotné zařízení tak velmi podstatné, že ono jediné tlačítko, které kromě otočné korunky na Vision Pro najdeme, slouží pro zachycení 3D fotografie nebo videa.

Pro Apple je samozřejmě důležité mít co největší množství obsahu pro Vision Pro a jeho následující generace, včetně levnějších verzí, které se v příštích letech očekávají. Samotný Apple věnoval na WWDC značnou část prezentace například spojení se studiem Disney, které přinese řadu svých filmů a seriálů do formátu pro Vision Pro.