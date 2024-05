Apple oživil legendární iPod nano! Ale …

Za 48 let své existence představil Apple nepřeberné množství nejrůznějších produktů, přičemž mnohé z nich se zapsaly nesmazatelně do paměti jablíčkářů svými jedinečnými vlastnostmi. Jedním z nich je bezesporu i iPod nano, který ve své 7. generaci představené v roce 2012 nabízel i přesto, že disponoval dotykovým displejem a Home Buttonem, tehdy naprosto neuvěřitelnou tloušťku 5,4 milimetrů. Asi se proto nebudete divit, že díky této hodnotě držel až doposud prvenství pro nejtenčí mobilní produkt v historii Applu. To se však nyní s příchodem iPadů Pro mění, na což se Apple rozhodl upozornit mimo jiné i reklamou sdílenou na sociálních sítích. Mrknout na ní můžete níže.

This new Apple ad is 🤏 pic.twitter.com/WVpxaDSpiz — Aaron (@aaronp613) May 7, 2024

Reklama z tweetu výše je Applem využívána konkrétně na TikToku, kde se skrze ní snaží zaujmout zejména mladší publikum, které tuto platformu využívá. Poselství reklamy je pak jasné – tedy, že prvenství pro nejtenčí Apple produkt drží nově někdo jiný. Konkrétně jej převzal nový 13″ iPad Pro, jehož tloušťka je neskutečných 5,1 mm. Apple zkrátka umí zázraky. Vždyť i jeho MacBooky Air jsou dlouhodobě považovány právě kvůli jejich tloušťce za neskutečná mistrovská díla.

Nové iPady lze předobjednat například zde