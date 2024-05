iPhone 16 barvy odhaluje další velký únik informací! Po jakém odstínu sáhnete?

Apple odhaluje každý rok iPhony v minimálně jedné nové barevné variantě a ani letošek nebude v tomto směru výjimkou. To ostatně potvrdila již řada zdrojů v dřívějších týdnech, přičemž s potvrzením přispěchal před pár hodinami i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo. Co konkrétně se od něj dozvídáme?

iPhone 16 (Pro) barvy: Na co se těšit

Kuovy zdroje de facto potvrdily to, co se v jablečných kuloárech šuškalo již v předešlých týdnech. V případě iPhonů 16 Pro (Max) tedy očekává příchod zbrusu nové růžové barevné varianty, která nahradí nynější modrou, přičemž u v případě základních iPhonů 16 (Plus) má dorazit ryze bílá varianta. která nahradí nynější růžovou. Právě absence bílé totiž byla Applu u iPhonů 15 (Plus) poměrně tvrdě vyčítána, jelikož se jedná o základní barvu, kterou mnozí jablíčkáři dlouhodobě volili.

Barevné varianty iPhone 16

Letošní barevné varianty iPhonů 16 a 16 Plus by měly být následující:

černá

zelená

růžová

modrá

bílá

Fotogalerie iPhone 16 1 iPhone 16 2 iPhone 16 3 iPhone 16 4 iPhone 16 5 Vstoupit do galerie

Barevné varianty iPhone 16 Pro

Letošní barevné varianty iPhonů 16 a 16 Plus by měly být následující:

tmavě šedá/černá

bílá/stříbrná

přírodní titan

růžová

Kuo nicméně jedním dechem poznamenává, že bílá varianta může být Applem pojmenována trochu honosněji než jen „bílá“. Ostatně, v minulosti jsme se dočkali Starlight varianty právě coby bílé. A u titanových iPhonů 16 Pro (Max) by totéž nepřekvapilo.