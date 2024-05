Výdrž baterie chystaného iPhonu 16 Pro Max má být excelentní! A nejen ta

Pokud vám jde u iPhonů zejména o bezkonkurenční výdrž baterie, modely Pro Max jste si v předešlých letech zaručeně oblíbily. Právě ty totiž nabízí jednu z nejlepších výdrží baterie mezi standardními smartphony a zaujmout dokáží i zbytkem své výbavy v čele s vynikajícím displejem, líbivým designem či nekompromisním výkonem. O to víc potěší, že v letošním roce by se měl právě tento model dočkat dalšího posunutí úrovně jeho výdrže, tedy alespoň podle nových informací spolehlivého analytika Ming-Chi Kua.

V čerstvě zveřejněné zprávě pro investory Ming-Chi Kuo tvrdí, že dle jeho informací budou mít bateriové články pro iPhone 16 Pro Max podstatně vyšší hustotu energie (tedy Wh/kg) než kdykoliv předtím. Díky tomu bychom se tak měli dočkat navýšení výdrže zařízení, což může být dle Kua i jedním z hlavních prodejních argumentů tohoto modelu. Ovšem, v žádném případě jediným. V souvislosti s bateriemi se totiž Kuovi podařilo zjistit i to, že minimálně u řady 16 Pro Max chce Apple nasadit pouzdro z nerezové oceli, které má pomoci s odvodem odpadního tepla. iPhony 16 Pro Max by se tedy díky této novince měly daleko méně zahřívat. Pomalejší zahřátí telefonu by pak mohlo vést k prodloužení doby, kdy procesor v telefonu zvládne fungovat na 100 %, než se právě kvůli teplotě podtaktuje.

Bohužel, nový typ baterie má Apple letos i kvůli náročnosti jeho výroby vyzkoušet skutečně jen na řadě 16 Pro Max. Pokud se však vše osvědčí, v příštím roce jej nasadí u všech chystaných iPhonů 17, čímž by posunul jejich výdrž a eliminovat jejich problémy s přehříváním. V tomto směru by tedy bylo skutečně na co se těšit, avšak nejprve se musí dané řešení po všech směrech osvědčit u iPhonů 16 Pro Max. Zda se tak stane či nikoliv se dozvíme nejdříve v září po prvních testech těchto telefonů.