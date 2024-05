Recenze Beats Solo 4: Pro jablíčkáře hotové požehnání

Apple není jen o AirPods. Díky tomu, že před lety koupil výrobce sluchátek a reproduktorů Beats, lze právě modely z dílny Beats považovat za Apple produkty. Objevují se v nich totiž technologie jablečného giganta, s Apple produkty jsou kompatibilní a do jisté míry s nimi i sdílí minimalistický design. Když se proto před pár dny světu představila nová náhlavní sluchátka Beats Solo 4 a v redakci se nám naskytla možnost jejich testování, neváhali jsme ani minutu. A jelikož je jejich test u konce, pojďme se podívat na to, jak si v recenzi Beats Solo 4 vedly.

Jak jsem již psal v unboxingu a prvních dojmech ze sluchátek Beats Solo 4, do rukou na otestování se mi dostal konkrétně modrý model, který Apple, respektive Beats označuje jako břidlicově modrou barevnou variantu, K dispozici je dále matně černá a červánkově růžová. Musím říci, že modrá varianta vypadá opravdu krásně, ale upřímně mi přijde trochu jiná než jak je vyobrazena na oficiálních produktových fotkách. Konkrétně jsou trochu světlejší a tím pádem působí i veseleji. Jedná se ale spíš o detail, o kterém je zkrátka fajn vědět než mu dávat nějakou přehnaně velkou váhu.

Co se pak týče zpracování, i po více než týdnu testování jsem v tomto směru ze sluchátek nadšen. Přestože jsem s je měl na hlavě každou volnou chvíli a byl jsem si s nimi třeba i zaběhat, cestoval s nimi v MHD či je různě převážel jak v přepravním boxíku, tak jen „pohozené“ v batohu, ani po týdnu testování se u sluchátek neobjevilo nic, co by naznačovalo nedotažené zpracování. Nic se u nich neodchlipuje, co se nemá viklat, to se ani neviklá, nic nevrže a vše zkrátka funguje a „chodí“ tak, jak tomu bylo v první den. Beats si dal na sluchátkách zkrátka záležet a to z nich je i cítit. Koupí tohoto modelu si tak poměrně pravděpodobně zajistíte sluchátka na pěkných pár let používání. Ostatně, bylo tomu tak i v minulosti.

Technické specifikací vás budou bavit

Apple láká u Beats Solo 4 na celou řadu zajímavých vlastností a specifikací v čele s podporou prostorového zvuku s dynamickým snímáním hlavy, bezztrátovým zvukem při připojení USB-C kabelem nebo 3,5mm audiokabelem, výdrží až 50 hodin poslechu či kompatibilitou s iOS a Androidem. O zvukovou složku se zde starají 40mm měniče minimalizující elektronické artefakty, latenci a zkreslení. Kromě kabelového propojení je samozřejmě možné i to bezdrátové, přičemž v takovém případě je využit Bluetooth 5.3.

Jak jsem již naznačil výše, jedním z hlavních benefitů těchto sluchátek je jejich až 50hodinová výdrž baterie při poslechu hudby, přičemž pokud se vám sluchátka podaří vybít, stačí 10 minut nabíjení na dalších 5 hodin poslechu. Potěší ale třeba i naprogramovatelné tlačítko „b“ na levém náušníku, na které si lze nastavit pozastavení/opětovné spuštění přehrávání spolu s přijmutím a ukončením hovoru. K dispozici je vám samozřejmě i Siri, přes kterou lze například jednoduše zesilovat či zeslabovat úroveň zvuku a tak podobně. Siri vás bude poslouchat přes kvalitní soustavu několika mikrofonů se směrovým formováním paprsku.

Zatímco AirPods jsou primárně stvořené pro propojení s Apple produkty, v případě Beats myslel výrobce i na „druhou stranu barikády“ – tedy na uživatele telefonů s Androidem. Ti se mohou těšit kromě možnosti naprogramovat si dle vlastní potřeby boční tlačítko třeba i na podporu služby Najít moje zařízení, což je androiďácká obdoba jablečné služby Najít. S tou jsou pak sluchátka samozřejmě kompatibilní také, přičemž nejenže přes ní lze sledovat jejich polohu (byť jen v případě, že jsou zapnutá), ale taktéž na nich přehrát zvuk pro jejich snažší lokalizování ve vaší blízkosti.

A víc toho vlastně v technických specifikacích sluchátek ani nenajdete. Přeci jen, bavíme se o produktu de facto z dílny Applu, který si nikdy na zveřejňování detailních technických specifikací nepotrpěl. Jestli je to špatně nebo naopak dobře si musí zodpovědět každý z vás. Já třeba zastávám názor, že to špatně určitě není, protože u sluchátek za 5790 Kč mě toho coby běžného uživatele vlastně ani víc nezajímá.

Fotogalerie #2 Beats Solo4 LsA 16 Beats Solo4 LsA 17 Beats Solo4 LsA 18 Beats Solo4 LsA 19 Beats Solo4 LsA 20 Beats Solo4 LsA 22 Vstoupit do galerie

Na hlavě sedí dokonale

Přestože jsem příznivcem zejména drobných peckových či špuntových sluchátek typu AirPods, přičemž v posledních letech nemám vyjma recenzování a hraní na Xboxu s headsetem Xbox Wireless Headset v uších prakticky nic jiného než AirPods 2 a AirPods Pro 1, musím říci, že na Beats Solo 4 jsem si zvyk opravdu rychle. Jsou totiž opravdu velmi pohodlná a zároveň lehounká. Váží totiž pouhých 217 gramů, které se díky skvěle polstrovanému hlavovému mostu perfektně rozloží.

Zvláštní pochvalu pak zaslouží náušníky UltraPlush, které zajistí, že budou vaše uši jako v bavlnce. Zároveň se jim perfektně přizpůsobí a tím, že utěsní jejich okolí, dokáží sluchátka velmi solidně tlumit vnější hluk. Aktivní potlačení okolního hluku to sice samozřejmě není, nicméně když jsem procházet se sluchátky na uších po rušnější ulici, autobusovém nádraží či náměstí plném lidí, byl jsem právě díky pasivnímu tlumení okolních hluků „ve svém světě“ skoro tak, tak jsem zvyklý z AirPods Pro. A to mě popravdě dost překvapilo. Když jsem totiž před pár týdny psal článek o tom, že sluchátka nedisponují ANC, bral jsem tuto absenci jako jedno z hlavních negativ. Teď ale na vlastní uši slyším, že se této věci není třeba jakkoliv obávat, protože v běžném životě nechybí. Třeba v letadle nebo na místech s vyšším hlukem ale věřím, že už na limity pasivního potlačení okolního hluku narazíte.

Jak jsem psal výše, se sluchátky jsem si šel párkrát i zaběhat, jelikož hudbu mám při mých občasných výbězích po okolí opravdu rád. Standardně běhám s AirPods Pro, jelikož mi v uších drží díky špuntům lépe než standardní AirPods či EarPods, se kterými jsem běhal dříve ještě za éry mého iPodu shuffle. I AirPody Pro však musím čas od času v uších trochu poupravit, jelikož mívám pocit, že z nich mají tendenci vlivem otřesů pozvolna vyklouzávat. Ne že by mi to vyloženě vadilo, ale jedná se o věc, která trošičku odvede vaše soustředění od běhu jinam a proto jsem byl zvědavý na to, jak mi sedne sportování s náhlavními sluchátky. A musím říci, že sedlo opravdu znamenitě.

Díky nízké hmotnosti a maximálnímu pohodlí jsem sluchátka při běhu na hlavě absolutně necítil a díky jejich konstrukci jsem si je logicky nemusel ani upravovat v uších tak, aby mi z nich nevyklouzly. Když si pak člověk chce odfrknout, stačí je pověsit na krk a má klid. Trochu mě ale mrzí, že se zde zcela (alespoň oficiálně) zapomnělo na jakoukoliv odolnost proti vodě či potu. Přeci jen, když člověk vyrazí zhruba na hodinkový běh po okolí, šance, že jej zastihne nějaká ta průtrž mračen není úplně malá a proto by alespoň elementární odolnost potěšila. A v případě odolnosti proti potu to platí dvojnásob. Osobně vnímám již řadu let Beats jako sluchátka na sport a proto moc nechápu, že to zrovna zde není vidět. Jasně, pokud se nepotíte nějak abnormálně, jen stěží byste si Solo 4 potem poškodili, protože do kontaktu s potem se dostane primárně náhlavní most a náušníky, které stačí otřít a je hotovo. Pro klid duše by ale byla nějaká ta odolnost zkrátka fajn.

Když už jsme u těch negativ, rovnou zde zmíním druhé a dle mého relativně zásadní. U sluchátek jsem si za poslední roky tak nějak zvyknul na to, že po jejich sejmutí z hlavy či vytažení z ucha dokáží automaticky pozastavit přehrávání. O to překvapenější jsem byl zde, když se nic takového neděje. Ano, pro tento případe je zde jednoduchá možnost pozastavit skladbu pomocí bočního tlačítka „b“, ale zautomatizování této věci je samozřejmě příjemnější. Osobně jsem si tedy musel na tuto věc chvilku zvykat, jelikož jsem měl zprvu tendenci sluchátka jen sundávat z hlavy a poté se divit, proč hraje něco jiného, než když jsem je sundal.

Zvuk baví jako celek

Troufnu si říci, že jsem si přes Beats Solo 4 poslechl za poslední dny snad všechny hudební žánry, které jsou ve světě ve větší míře poslouchány, a stejně tak mi neunikly ani podcasty, audioknihy, filmy a seriály a dokonce ani hry na iPhonu. A musím říci, že jsem se u ničeho, co jsem poslouchal, nespálil, či měl jen pochyby o kvalitě. Výrobci se zkrátka podařilo přesně to, co sliboval v tiskové zprávě odhalující sluchátka, a to sice přehrávání s minimem elektronických artefaktů, latence a zkreslení.

Když o tom tak přemýšlím, vlastně nejsem úplně schopen říci, v čem Beats Solo 4 vynikají, protože mi nepřijde, že by byla některá ze složek jejich zvuku vyloženě vyčnívající. Zvuk bych totiž popsal spíš jako velmi komplexní a vyrovnaný ve všech ohledech. Rozhodně o něm lze říci, že je živý, poměrně hutný a celkově velmi příjemný. To ale tak nějak u sluchátek v této cenové relaci čekáte. Velmi příjemné jsou u nich jak výšky a hloubky, tak i basy, potažmo hlas jak ve formě zpěvu, tak i mluveného slova. Vím, že sluchátka Beats byly v minulosti mnohými uživateli kritizovány za to, že jsou přebasovaná. Zde to ale v žádném případě neplatí. Basy jsou zde sice rozhodně slyšet, avšak spíš jako celkové dokreslení dané skladby nežli něco, co by z ní mělo vyčnívat.

Zvuk jako takový bych tedy obecně zhodnotil jako velmi dobrý a myslím si, že svou kvalitou neurazí snad nikoho. Jasně, za necelých 6000 Kč dost možná na trhu najdete i sluchátka, která budou hrát lépe, ale nemyslím si, že budou designově takto povedená a zároveň budou takto zajímavá z hlediska dodatečných funkcí jako například programovatelné tlačítko, podpora Najít či 50hodinová výdrž baterie.

Se zvukem navíc úzce souvisí i kvalita mikrofonů, která je též jedním z hlavních taháků těchto sluchátek – tedy alespoň podle výrobce. A i zde musím říci, že je to pravda. Několik hodin denně provolám jak s kolegy, tak i inzerenty na našem webu, přičemž ve všech případech se mi od nich dostalo velmi pozitivní zpětné vazby. Můj hlas byl jasný, zřetelný a celkově takřka tak kvalitní, jak kdybych stál v blízkosti člověka, se kterým jsem telefonoval. Mikrofony jsou tedy zkrátka super a přestože nejsem úplně příznivec volání přes náhlavní sluchátka, protože mám rád, když slyším, zde si dokážu právě díky kvalitě mikrofonu představit, že bych čas od času nějaké ty hovory zvládl levou zadní.

Fotogalerie #3 Beats Solo4 LsA 30 Beats Solo4 LsA 29 Beats Solo4 LsA 28 Beats Solo4 LsA 27 Beats Solo4 LsA 26 Beats Solo4 LsA 25 Beats Solo4 LsA 24 Beats Solo4 LsA 23 Vstoupit do galerie

Výdrž jako z jiné galaxie

Když jsem poprvé tiskovku představující Beats Solo 4 četl, myslel jsem, že jsem se v odstavci o výdrži baterie jen překoukl. 50 hodin poslechu hudby mi totiž přišlo šíleně moc. Po mém testování však mohu říci, že jsou tyto údaje založené na pravdě. Když mi totiž sluchátka minulý týden dorazila, okamžitě jsem je nabil na 100 % a poté už je používal jen bezdrátově ve spojení s iPhone, Apple Watch a Macem. A výsledek? Při kombinovaném poslechu hudby a tak podobně spolu s občasným telefonováním (tedy vytěžováním mikrofonu) jsem se dostal na pro mě neuvěřitelných 45 hodin. Jestli mě tedy něco na Beats Solo 4 baví, pak je to právě výdrž, protože vám poskytne skoro až nepopsatelnou volnost. Vždyť 45 hodin je třeba 9 dní po pěti hodinách hudby denně, což je celkem masakr.

Resumé

Jak jsem již psal výše, doby, kdy jsem byl příznivcem náhlavních sluchátek jsou již ty tam a já nyní používám primárně AirPods 2 a AirPods Pro 1. Tedy, používal jsem. Beats Solo 4 mě totiž při testování natolik zaujaly, že se mi s nimi bude loučit jen velmi těžko a dost možná se s nimi nerozloučím vůbec a nechám si je. Kvalita zvuku, pohodlí, design a zejména vynikající mikrofony spolu s výdrží baterie jsou totiž něco, co mě opravdu oslovilo, zaujalo a náramně potěšilo. Kompatibilita s Apple produkty je zde navíc vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o Apple sluchátka, naprosto dokonalá a já vlastně jen stěží přemýšlím nad tím, co si zde přát víc. Jasně, určitě si dovedu představit nějakou tu voděodolnost a odolnost proti potu či automatické pozastavení přehrávaných zvuků, ale to jsou v porovnání s kvalitou zvuku jako takového či výdrží drobnosti, nad kterými jsem ochotný mávnout rukou. Pokud tedy hledáte super sluchátka za příjemnou cenu, Beats Solo 4 jsou přesně tím, co by vám mohlo stejně jako mě vykouzlit úsměv na tváři.

Slevový kód

Pokud vás sluchátka Beats Solo 4 zaujala, díky slevovému kódu lsabeats je může 5 z vás získat o 500 Kč levněji – tedy za 5290 Kč namísto obvyklých 5790 Kč. Slevový kód lze navíc uplatnit na všechny tři barvy, takže je rozhodně o co stát.

Zkopírovat

Beats Solo 4 lza zakoupit zde