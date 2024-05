Jablíčkáři hlásí další nepříjemnou chybu iPhonů! Apple už přislíbil její opravu

Softwary Applu nejsou ani zdaleka neomylné. V posledních dnech si například začali jablíčkáři na iPhonech všímat toho, že se jim zničehonic deaktivovala možnost „Povolit aplikacím žádosti o sledování“, která se skrývá v Nastavení – Soukromí a zabezpečení- Sledování a která v případě aktivace povoluje vybraným aplikacím to, aby vám zaslaly žádosti o sledování. V opačném případě jsou žádosti deaktivovány a tedy vás o sledování aplikace žádat nemohou.

Přestože je tato věc v iOS již poměrně dlouho a doposud fungovala naprosto bez problému, nyní se z neznámého důvodu porouchala a mnoha jablíčkářům včetně nás v redakci byla možnost Povolit aplikacím žádosti o sledování nejenže deaktivována, ale kvůli zašedlému přepínači i zcela zamítnuta. Na příval stížnosti, které se začaly objevovat zejména na sociálních sítích a diskuzních fórech, však naštěstí již Apple zareagoval s tím, že se jedná o chybu na jeho serverech, na jejíž opravě již pracuje. Výsledek opravy by pak měl být u všech jablíčkářů viditelný maximálně do několika dnů s tím, že se jim automaticky obnoví jejich předešlé nastavení a to včetně výběru aplikací, kterým umožňovali zasílání žádostí. Máte-li tedy stejný problém jako my spolu se spoustou dalších uživatelů, nyní již víte, že jej Apple za vás vyřeší.