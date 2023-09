Gurman: S iPhonem 15 Ultra letos nepočítejte

To, o čem se v posledních hodinách hovořilo díky zajímavému úniku poměrně intenzivně, nyní vzalo za své. Řeč je konkrétně o spekulacích ohledně příchodu dvou high-endových iPhonů 15 s 6,7“ úhlopříčkou – tedy o iPhonu 15 Pro Max a iPhonu 15 Ultra. Nic takového se totiž nestane, ačkoliv to některé zdroje z dodavatelského řetězce tvrdí. Minimálně skvěle informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu je o tom 100% přesvědčen.

Gurman zveřejnil před pár hodinami na svém twitterovém účtu příspěvek, ve kterém potenciální příchod dvou high-endových 6,7“ iPhonů 15 vyvrací a namísto toho potvrzuje, že dorazí „jen“ iPhone 15 Pro Max. Velmi zajímavé je nicméně to, že do budoucna více vrcholových 6,7“ modelů nevylučuje, ba právě naopak. V příštím roce totiž dle něj Apple možná skutečně přijde s iPhonem 16 Pro Max a iPhonem 16 Ultra, které se od sebe bodu mírně technologicky lišit s tím, že Ultra bude samozřejmě tím nejlepším, co je Apple schopen stvořit. V tuto chvíli je ale předčasné předjímat, co přesně by to mohlo být. Ať tak či tak, letos tedy žádná iPhone Ultra neočekávejte.