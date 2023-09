Čeká nás One More Thing? Apple prý chystá nakonec hned 5 iPhonů 15!

Zářijová Keynote možná přinese podle zdrojů leakera Majin Bu ze strany Applu obrovské překvapení. Z několika částí jeho dodavatelského řetězce totiž měly uniknout informace o tom, že je v plánu hned pět iPhonů 15 – konkrétně pak iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max a 15 Ultra. Přitom 15 Ultra byl doposud vnímán jen coby přejmenovaný iPhone 15 Pro Max. Nakonec ale může být vše jinak.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že iPhone 15 Pro Max by se měl shodovat z hlediska technických specifikací s iPhonem 15 Pro, tedy samozřejmě až na velikost baterie, rozměry a tak podobně. Nicméně fotoaparát a tak podobně by měl se svým menším bratříčkem sdílet, stejně jako 6GB RAM paměti či maximální 1TB úložiště. Co se pak týče iPhonu 15 Ultra, ten by měl podle zdrojů leakera disponovat kvalitnější fotosoustavou v čele s periskopickým teleobjektivem, 2TB úložištěm a 8GB RAM paměti. Za tento vrcholový model by si pak samozřejmě Apple účtoval i vyšší cenu, avšak její výši v současnosti odhadnout samozřejmě nelze.

Fotogalerie iPhone 15 Pro barvy barvy iphone 15 pro barva iphone 15 pro iphone 15 pro tapety 2 Vstoupit do galerie

Zda jsou informace leakera pravdivé či nikoliv se dozvíme již za necelé dva týdny. Ani my v redakci si upřímně nyní příliš netroufáme říci, zda jim věřit či nikoliv. O vrcholovém iPhonu 15 Ultra, 2TB úložišti či 8GB RAM jsme totiž sice v minulosti slyšeli hned několikrát, nicméně vždy se jednalo „jen“ o rebrandovaný iPhone 15 Pro Max. Na druhou stranu, v posledních týdnech uniklo relativně dost fotek obalů s originálními kryty, na kterých se objevoval název iPhone 15 Pro Max, což by teorie o příchodu iPhonu 15 Ultra coby jeho náhradě vyvracelo. O iPhonu 15 Ultra přitom mluvili i ti nejlépe informovaní leakeři a analytici. V tomto směru tedy bude skutečně nejlepší počkat na co, s čím Apple 12. září večer přijde.