Jablíčkáři se smějí tapetám pro iPhony 15 Pro. Takto je Apple podle nich udělal

Před pár dny začaly po internetu kolovat údajné tapety z iPhonů 15 Pro a Ultra a to i přesto, že Apple tyto telefony představí až za zhruba dva týdny. Pokud si však myslíte, že se tento únik setkal jen s kladnými ovacemi, jste na omylu. Mnozí jablíčkáři se totiž uniklým tapetám vysmívají za to, jak „originální“ jsou. Pravdou totiž je, že od tapet použitých v loňském roce se příliš neliší, jelikož namísto dvou písmen U spojených spodní stranou k sobě nyní tapeta vypadá jako dvě C taktéž spojená na jednom místě, o čemž se ostatně můžete přesvědčit i v galerii pod tímto odstavcem. Přesně z tohoto důvodu proto začaly vznikat videa, která mají zachycovat práci designérů a inženýrů Applu na nových tapetách. A nutno přiznat, že jsou zábavná. Jedno takové můžete zhlédnout i níže.

Apple engineers trying to create a wallpaper for iPhone 15 pic.twitter.com/iIrgaOa5Sr — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 31, 2023

Pokud se vám tapety pro iPhony 15 Pro a Ultra i přes svou minimální originalitu líbí, můžete si je již nyní bez problému stáhnout a to klidně i přímo z naší galerie. Stačí, když si svou vyhlídnutou tapetu z galerie uložíte do své galerie v iPhonu a následně jí nastavíte standardně jako tapetu.