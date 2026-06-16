Známý leaker smetl černé scénáře o zpoždění revolučního iPhone Ultra a prozradil pravdu

Pokud se v posledních týdnech snažíte sledovat zprávy o prvním skládacím iPhonu, možná máte pocit, že si jednotlivé úniky vzájemně protiřečí. Jednou se v nich totiž mluví o bezproblémovém vývoji a podzimním představení, o pár dní později se zase objevují zprávy o problémech s výrobou a možném odkladu až do roku 2027. Právě druhý scénář ale nyní naštěstí zpochybnil známý čínský leaker Fixed Focus Digital, který tvrdí, že zprávy o výrazném odložení skládacího iPhonu jsou nepřesné a že Apple zatím žádný dramatický posun harmonogramu nechystá. Podle jeho informací zůstává premiéra zařízení plánována na letošní podzim.
Zpoždění ano, ale maximálně v řádu týdnů
Leaker se nechal konkrétně slyšet, že vývoj sice neprobíhá úplně bez komplikací, je však ve finální fázi a nebrzdí jej nic zásadního. O to zajímavější je, že se navzdory tvrzení leakera už několik měsíců objevují informace právě o problémech s výrobou, testováním i samotným pantem zařízení. Některé zdroje dokonce tvrdily, že Apple musel kvůli kvalitativním požadavkům pozastavit část vývoje a upravit výrobní procesy. Zdá se však, že tyto zprávy jsou jen zbytečně přehnané.
Podle současných informací totiž případné zpoždění nemusí být nijak dramatické. Místo přesunu do roku 2027 se častěji objevuje scénář, kdy Apple zařízení představí v září společně s iPhonem 18 Pro, ale jeho prodej začne o několik týdnů později, což jsou mimochodem informace, které jsme od našich zdrojů zejména z řad výrobců příslušenství zaslechli i my. Pro Apple by se přitom nejednalo o nic nového, v minulosti totiž například u iPhonu X nebo některých generací Apple Watch též se startem prodejů pár týdnů čekal.
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Software už na skládací iPhone ukazuje
Že se první ohebný iPhone, který by měl nést název iPhone Ultra, mílovými kroky blíží, potvrzuje ostatně i iOS 27. Vývojáři totiž hned v jeho první betě objevili odkazy na proměnné jako „foldState“ nebo „angleDegrees“, které dávají smysl prakticky jen u zařízení s ohebnou konstrukcí a pantem. Současně Apple začal výrazně tlačit na vývojáře, aby své aplikace připravovali pro různé velikosti displejů a poměry stran. K tomu se přidávají nové postranní panely v aplikacích, širší podpora práce na šířku nebo další změny, které připomínají spíše iPad než klasický iPhone. Mnozí analytici právě v těchto úpravách vidí přípravu na první skládací model Applu.
Důvod, proč kolem zařízení vzniká tolik protichůdných informací, je pak poměrně jednoduchý. Apple vstupuje do segmentu, kde konkurence působí už několik let. Samsung, Huawei, Honor nebo Oppo mají za sebou několik generací skládacích telefonů, zatímco Apple bude na trhu nováčkem. Právě proto si podle analytiků nemůže dovolit uvést produkt, který by trpěl problémy s pantem, viditelným ohybem displeje nebo nedostatečnou odolností. Jakékoliv zdržení je proto pro Apple přijatelnější než nepovedené první generace, protože laťka je kvůli konkurenci nastavena opravdu vysoko.
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Podzimní premiéra je stále nejpravděpodobnější
Přesto všechno aktuálně převažuje názor, že skládací iPhone letos skutečně dorazí. Ať už ponese označení iPhone Fold nebo stále častěji zmiňovaný název iPhone Ultra, většina důvěryhodných zdrojů stále počítá s představením během podzimní keynote po boku modelů iPhone 18 Pro.
Jestli se následně dostane do obchodů ihned, nebo si na něj zákazníci počkají několik týdnů navíc, zůstává otázkou. Zdá se ale, že katastrofické scénáře o přesunu celé premiéry až do roku 2027 jsou minimálně v tuto chvíli spíše menšinovým názorem než realitou.