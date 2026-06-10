Ukázal Apple na WWDC skutečný iPhone Ultra?

Apple nás často rád vodí za nos a volí věci, které se ve videu objevují tak, aby působily zmatečně. Na internetu se okamžitě objevila diskuse, zda se na videu neobjevil skutečný iPhone Ultra nebo alespoň nějaký jeho prototyp. Není to zdaleka poprvé, kdy Apple něco takového udělal. Pamatujete na to, kdy celý svět tvrdil, že Apple ukázal nové Apple Watch? Tedy do chvíle, než se zjistilo, že se jedná o hodinky Dolce and Gabbana.
I tentokrát si s námi Apple zahrál a na stole nevidíme iPhone Ultra, ale balónek na ofukování senzorů vedle kterého jsou dvě krabičky, ve kterých Apple uchovává náhradní díly k prototypům svých produktů. Bavíme se navíc o krabičkách, ve kterých jsou nejčastěji uložené šroubky a podobné drobné díly. V tomto případě pak s největší pravděpodobností díly pro vedle rozebrané hodinky Apple Watch. Přesto, že vás musím zklamat, tak dle mého Apple skutečně na WWDC 26 naznačil příchod iPhone Ultra a to jen pár vteřin před tímto záběrem, když Craig Federighi skládá letáček nápadně podobný právě očekávanému telefonu.