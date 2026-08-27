LEGO odhalilo obří Star Destroyer. Má 6130 dílků, měří 136 cm a stojí skoro 20 tisíc

LEGO před pár hodinami oficiálně odhalilo jednu z největších novinek letošní řady Star Wars a pokud máte doma rádi opravdu velké stavebnice, je to přesně set pro vás. Nový LEGO Star Wars Executor Super Star Destroyer nebo chcete-li Hvězdný superdestruktor Executor s označením 75457 totiž nabídne neuvěřitelných 6130 dílků a po sestavení bude měřit přes 136 centimetrů na délku. Stane se tak vůbec nejdelším LEGO Star Wars modelem postaveným z kostek.
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Tohle už není jen velká stavebnice
Jde samozřejmě o stavebnici z řady Ultimate Collector Series určenou pro dospělé stavitele. LEGO tím zároveň po patnácti letech navazuje na původní UCS Super Star Destroyer 10221 z roku 2011. Novinka má ale podle LEGO nabídnout výrazně propracovanější konstrukci a především proporčně věrnější podobu lodi Darth Vadera.
Executor má po sestavení přes 136 cm na délku, přibližně 50 cm na šířku a více než 20 cm na výšku. Celá stavebnice navíc váží přes 5 kilogramů. Upřímně tedy nevím, kam ji LEGO očekává, že si lidé doma vystaví, protože obyčejná police už v tomto případě opravdu stačit nebude.
Konstrukce využívá vnitřní LEGO System jádro doplněné o štíhlé LEGO Technic výztuhy, které drží vnější panely. LEGO tak mohlo vytvořit obrovskou loď bez toho, aby ji muselo zaplnit zbytečným množstvím kostek jen kvůli pevnosti. Zajímavé jsou také detaily na povrchu. LEGO například použilo nově navržený potištěný dílek, který se ve stavebnici opakuje hned 60krát a vytváří drobné světelné detaily na trupu.
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Malý Star Destroyer ukáže, jak obrovský Executor je
Jedním z detailů, který se mi na celé stavebnici líbí asi nejvíc, je přiložený klasický Star Destroyer ve stejném měřítku. Ten totiž stojí vedle obřího Executoru a slouží v podstatě jako měřítko. LEGO do něj navíc přidalo miniaturní Millennium Falcon umístěný na jediném kulatém dílku 1×1. Když pak člověk vidí všechny tři lodě pohromadě, teprve mu začne docházet, jak absurdně velký nový Executor vlastně je. Součástí stavebnice je také malý model můstku Executoru, na kterém si můžete vystavit minifigurky.
A právě minifigurky jsou další velkou předností novinky. LEGO do stavebnice přidává celkem sedm postav – Darth Vadera a všech šest lovců odměn, které Vader povolal ve filmu Impérium vrací úder. V krabičce tak najdete Boba Fetta, Dengara, Bosska, IG-88, 4-LOM a Zuckusse. Je to vůbec poprvé, kdy LEGO přináší všech šest těchto lovců odměn společně v jedné stavebnici. Zajímavé jsou přitom i některé konkrétní úpravy. Dengar dostal přepracovaný batoh a IG-88 má zcela nově vytvarovanou hlavu. Bossk zase dostává výrazně propracovanější podobu včetně nového zpracování končetin.
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Skoro 20 tisíc korun
Vzhledem k tomu, o jak propracovaný a velký set se jedná, vás tak asi nepřekvapí, že na něj dánský stavebnicový gigant nalepil pořádně vysokou cenovku. LEGO Executor Super Star Destroyer 75457 tak bude v Česku stát 18 499 Kč. V Evropě je oficiální cena stanovena na 749,99 eura, v USA pak 799,99 dolaru. Do prodeje se stavebnice dostane 1. října 2026, přičemž LEGO Insiders mohou získat dřívější přístup. Od 1. do 7. října navíc LEGO nabídne k nákupu také stavebnici Darth Vaderův světelný meč 40897 jako dárek, a to do vyčerpání zásob. Pokud jste tedy fanoušky Star Wars a zároveň máte doma místo na pořádně velkou stavebnici, tenhle kousek je přesně pro vás.