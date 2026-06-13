LEGO za nejlepší ceny posledních měsíců? Alza rozjela masivní výprodej setů všech kategorií

Komerční sdělení: Pokud jste si říkali, že letošní Alza Dny už nemají čím překvapit, možná je čas podívat se do sekce LEGO. Právě tam totiž Alza rozjela jednu z nejzajímavějších akcí posledních týdnů, v rámci které zlevnila stovky stavebnic napříč prakticky všemi oblíbenými řadami. Ať už stavíte Star Wars, Technic, Harryho Pottera, Speed Champions nebo třeba stále populárnější LEGO Botanicals, je z čeho vybírat.
Do akce se zapojilo více než 260 LEGO setů a slevy se aktivují prostřednictvím speciálních kódů Alza Dnů. Díky nim lze pořídit například LEGO Star Wars R2-D2 za 1 691 Kč, LEGO Botanicals Bonsaj za 849 Kč nebo populární LEGO Disney Stitch za 951 Kč. Zaujmou ale i velké sběratelské modely určené dospělým fanouškům stavebnic. Třeba monumentální Barad-dûr z Pána prstenů lze pořídit za 10 161 Kč a novinka v podobě pirátské lodi kapitána Jacka Sparrowa vychází na 8 009 Kč.
Velmi silně jsou zastoupeny také letošní novinky. Fanoušci formule 1 mohou sáhnout po nových modelech LEGO Speed Champions s vozy Ferrari, Mercedes-AMG, Red Bull Racing nebo Aston Martin. Nechybí ani propracované modely z řady LEGO Technic, mezi nimiž vyniká například Oracle Red Bull Racing RB20 F1 s více než 1 600 dílky.
Potěší i nabídka pro nejmenší stavitele. Ve slevě se objevily populární stavebnice LEGO DUPLO včetně interaktivního dobrodružného vláčku nebo velkých boxů s kostkami, které patří mezi dlouhodobě nejoblíbenější produkty této řady.
LEGO už navíc dávno není jen záležitostí dětských pokojů. Stále více lidí si stavebnice pořizuje jako dekoraci do bytu, relaxační koníček nebo dokonce sběratelskou investici. Právě proto jsou podobné slevové akce ideální příležitostí doplnit sbírku o modely, na které jste si dosud netroufli.
Akce probíhá v rámci Alza Dnů do 22. června a vzhledem k popularitě některých stavebnic je poměrně pravděpodobné, že nejzajímavější kousky zmizí ze skladů mezi prvními. Pokud tedy máte nějaký vysněný LEGO set už delší dobu v hledáčku, právě teď může být ideální chvíle k jeho pořízení.