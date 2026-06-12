Finální bitva o Fortnite graduje. Apple vrátil úder nepříteli a u soudu se bojuje o všechno

Společnost Apple podala dvanáctistránkovou odpověď na snahu studia Epic Games o zamítnutí jeho petice u Nejvyššího soudu. Právníci Applu v dokumentu tvrdí, že samotné podání ze strany Epicu naopak jen utvrzuje potřebu celý případ znovu a detailně přezkoumat.
Společnost Epic Games podala 4. června 2026 podání, v němž naléhá na Nejvyšší soud, aby odvolání Applu odmítl. Apple se ve své nejnovější reakci zaměřuje na dva hlavní argumenty. V otázce takzvaného anti-steeringu Apple tvrdí, že Epic zcela záměrně zkresluje rozsah soudního příkazu.
Podle Applu příkaz omezoval pouze konkrétní praktiky bránící směrování uživatelů jinam, ale vůbec neřešil provize v rámci App Store. Snaha Epicu je tak podle Applu spíše pokusem o přepsání celého rozsudku.
Druhý velký spor se týká precedentu Nejvyššího soudu z roku 2025 v případu „Trump v. CASA, Inc.“ Epic tvrdí, že si Apple z tohoto nařízení neprávem nárokuje výjimku.
Apple oponuje tím, že dřívější rozhodnutí výslovně uvádí, že případ CASA „nemá žádný vliv“ na antimonopolní spory. Vzhledem k tomu, že aktuální kauza antimonopolní je, činí to argument Epicu bezpředmětným.
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Zdlouhavá historie a blížící se finále
Tento právní dokument je pouze nejnovější výměnou názorů ve sporu, který sahá až do roku 2020. Apple vyhrál v roce 2021 drtivou většinu původního případu, ale prohrál právě v otázce odkazování na externí platby.
Nařízenou změnu sice zavedl, ale začal si z transakcí účtovat provizi 27 %. V dubnu 2025 to soudkyně označila za úmyslné porušení, zakázala Applu účtovat jakékoliv poplatky z externích odkazů a navíc obvinila viceprezidenta pro finance Alexe Romana ze lží.
V prosinci loňského roku odvolací soud potvrdil porušení příkazu, ale vrátil věc nižšímu soudu ke stanovení přiměřené výše provize. Apple se proto v květnu obrátil na Nejvyšší soud.
Ve stejném měsíci se navíc do App Store celosvětově vrátila populární hra Fortnite, přičemž šéf Epicu Tim Sweeney oficiálně vyhlásil „finální bitvu“. Nejvyšší soud naznačil, že by o přijetí odvolání mohl rozhodnout již letos v červnu, finální verdikt je však nehledě na tento krok stále v nedohlednu.