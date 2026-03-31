Epic rozdává parádní hru pro iPhone zcela zdarma! S vyzvednutím si ale musíte pospíšit

Milovníci netradičních mobilních her, zbystřete! Na iPhony a potažmo i na Androidy si totiž nyní můžete stáhnout zcela zdarma parádní hru The Wreck, která přitom standardně stojí 170 Kč. Stáhnout je však musíte z mobilního Epic Games Store, nikoliv App Store.
The Wreck je hra, která vás sice na první pohled možná nechá chladnými, ale jakmile jí dáte šanci, začne vám poměrně rychle lézt pod kůži. Nejde totiž o žádnou akční jízdu ani rychlou oddechovku na pár minut, ale o silně příběhový zážitek, který si bere inspiraci spíš z interaktivních filmů než klasických her. Ocitáte se v roli Junon, která prožívá jeden z nejhorších dnů svého života, a je jen na vás, jak se s ním popasujete. Hra pracuje s emocemi velmi citlivě a v některých momentech až překvapivě realisticky, což není na mobilech úplně běžné.
Velkou roli tu hraje rozhodování, které ovlivňuje nejen dialogy, ale i to, jak se celý příběh postupně rozvíjí. Zajímavým prvkem je pak práce s časem, kdy se můžete vracet k určitým momentům a zkoušet je změnit. Vizuální styl je minimalistický, ale přesto dokáže vytvořit silnou atmosféru, která vás drží ve hře déle, než byste čekali. Ozvučení a dabing jsou navíc na velmi solidní úrovni, což celkový dojem ještě umocňuje. Není to titul pro každého, protože tempo je spíše pomalejší a důraz je kladen na vyprávění. Pokud ale hledáte něco hlubšího než jen bezmyšlenkovité klikání, The Wreck rozhodně stojí za pozornost.
Jak již bylo zmíněno výše, pokud vás titul zaujal, je třeba si pro ně jít do mobilního Epic Games Store, kde jsou až do 2. dubna zcela zdarma. Ten si můžete stáhnout přes odkaz níže, přičemž jakmile tak učiníte, stačí obchod spustit a následně přes něj hry stáhnout. Vše totiž poté funguje de facto jako v klasickém App Store. A díky tomu, že vše zastřešuje takový gigant jako Epic Games nemusíte mít obavy z toho, že byste si do telefonu stáhli něco nebezpečného.