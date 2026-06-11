Měsíčně na iPhonu přeplácíte tisíce. Apple chystá revoluci, která vám drasticky sníží účty za aplikace

Předplatné se v posledních letech stalo běžnou součástí používání iPhonů, iPadů i Maců. Zatímco dříve většina aplikací fungovala na principu jednorázového nákupu, dnes si uživatelé pravidelně platí nejrůznější služby od editorů fotografií přes fitness aplikace až po nástroje zaměřené na produktivitu. A právě zde Apple chystá zajímavou novinku, která by mohla změnit způsob, jakým za aplikace platíme.
Nově totiž umožní vývojářům vytvářet zvýhodněné balíčky předplatných. Uživatelé si tak budou moci předplatit více aplikací najednou za nižší cenu, než kdyby si každou službu pořizovali samostatně. Zajímavé přitom je, že nemusí jít pouze o aplikace od jednoho vývojáře. Apple otevírá dveře i spolupráci mezi různými společnostmi.
V praxi by to mohlo fungovat například tak, že aplikace zaměřená na cvičení spojí síly s aplikací pro meditaci nebo zdravé stravování. Namísto několika samostatných plateb by uživatel získal jeden výhodnější balíček. Podobný princip už ostatně dobře znají předplatitelé služeb jako Apple One, který spojuje několik služeb Applu do jednoho tarifu. Důvod, proč Apple s touto novinkou přichází právě nyní, je poměrně jednoduchý. Počet předplatných v digitálním světě neustále roste. Mnoho uživatelů si začíná uvědomovat, že každý měsíc platí za hudbu, cloudové úložiště, streamovací služby, AI nástroje, kancelářské aplikace nebo různé specializované programy. Výsledná částka pak může být překvapivě vysoká.
Pamatujete ještě App Store z iOS 10?
Nové balíčky by mohly pomoci jak uživatelům, tak samotným vývojářům. Menší aplikace by získaly možnost oslovit nové zákazníky prostřednictvím partnerství s populárnějšími službami, zatímco uživatelé by dostali lepší hodnotu za své peníze. Apple si od tohoto kroku slibuje větší zájem o předplatná a zároveň silnější postavení App Storu v době, kdy konkurence mezi jednotlivými platformami stále roste.
Zajímavé je, že Apple současně připravuje i pokročilejší variantu těchto balíčků. Vývojáři budou moci vytvářet speciální kombinace funkcí a služeb, které nepůjde zakoupit samostatně. Otevírá se tak prostor pro vznik úplně nových obchodních modelů, které v App Storu dosud nebyly možné. Pro běžné uživatele je však nejdůležitější především potenciální úspora. Pokud se do programu zapojí větší množství populárních aplikací, mohli by lidé získat přístup k více službám za nižší cenu než dnes. A právě to je argument, který může novince velmi rychle získat popularitu.
Přestože se o této změně během WWDC nemluvilo tolik jako o nové Siri nebo funkcích Apple Intelligence, ve výsledku může jít o jednu z novinek, která ovlivní každodenní používání App Storu mnohem více, než se na první pohled zdá.