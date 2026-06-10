Tvrdá facka pro zájemce o iPhone 17. Apple poprvé udělal krok, který poníží základní model

Apple během WWDC 2026 představil novou generaci Siri AI a poprvé také odhalil, jaké hardwarové nároky mají její nejpokročilejší funkce. Ukazuje se přitom, že základní iPhone 17 na některé novinky jednoduše nestačí. Důvodem je operační paměť. Zatímco iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max a iPhone Air disponují 12 GB RAM, základní iPhone 17 zůstává na 8 GB. A právě to znamená, že majitelé nejlevnějšího modelu nové generace přijdou o dvě zajímavé funkce Siri AI, které Apple v iOS 27 nabízí.
Od uvedení Apple Intelligence platilo jednoduché pravidlo. Pokud měl iPhone alespoň 8 GB RAM, mohl využívat všechny AI funkce, které Apple nabízel. To se nyní mění. Apple totiž potvrdil, že jeho nejpokročilejší lokálně běžící AI model vyžaduje minimálně 12 GB sjednocené paměti. Právě tento model pohání dvě nové schopnosti Siri, které se do iOS 27 dostávají vůbec poprvé. Jde zároveň o první případ, kdy Apple rozdělil funkce Apple Intelligence podle velikosti operační paměti mezi jednotlivými modely stejné generace iPhonů.
První funkcí, kterou základní iPhone 17 nezíská, je nová generace hlasu Siri. Díky výkonnějšímu AI modelu si budou majitelé zařízení s 12 GB RAM moci upravit expresivitu hlasu, tempo řeči i celkový projev asistenta. Siri tak bude působit výrazně přirozeněji a méně roboticky než dosud. Apple chce tímto krokem přiblížit svého asistenta moderním AI chatbotům, kteří komunikují mnohem lidskyjším způsobem než klasické hlasové asistenční systémy minulých let. Na základním iPhonu 17 však zůstanou dostupné pouze starší hlasové modely.
Druhá ztráta je mnohem důležitější
Mnohem větší dopad může mít druhá chybějící funkce. Tou je nová generace diktování textu. Apple tvrdí, že nejvýkonnější AI model dokáže převádět řeč do textu s výrazně vyšší přesností. Nejde přitom pouze o samotné rozpoznávání slov. Systém automaticky doplňuje interpunkci, velká písmena, formátování textu a zároveň lépe chápe význam celých vět. Výsledkem má být text, který po nadiktování vyžaduje minimum oprav. Pokud pravidelně diktujete zprávy, e-maily, poznámky nebo pracovní dokumenty, právě tato novinka může být jednou z nejužitečnějších AI funkcí celého iOS 27. A právě o ni majitelé základního iPhonu 17 přijdou.
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Dobrá zpráva: Siri AI dostanou všichni
Neznamená to ale, že by iPhone 17 o Siri AI přišel úplně. Naopak. Všechny hlavní novinky Siri AI budou fungovat i na základním modelu. Uživatelé získají nový konverzační režim, osobní kontext, schopnost chápat obsah na obrazovce, odpovědi z webu, nové rozhraní Siri i další funkce Apple Intelligence. Rozdíl spočívá pouze v tom, že nejpokročilejší AI model běžící přímo v zařízení bude vyhrazen pouze modelům s 12 GB RAM.
Zajímavé je, že ještě nikdy v historii Apple Intelligence nebyl rozdíl mezi základním a Pro modelem tak výrazně patrný. V minulosti byly rozdíly mezi jednotlivými modely většinou spojeny s fotoaparáty, displejem nebo výkonem grafického čipu. Nyní se však poprvé začínají objevovat rozdíly přímo v oblasti umělé inteligence. To může být předzvěst budoucnosti. AI modely jsou stále náročnější na paměť i výkon a Apple zjevně naznačuje, že některé pokročilé funkce budou v dalších letech dostupné pouze na dražších zařízeních.
Vyplatí se kvůli tomu připlácet?
Pro většinu uživatelů pravděpodobně nepůjde o důvod ke změně rozhodnutí při nákupu. Nová Siri AI, osobní kontext i většina funkcí Apple Intelligence totiž bude fungovat i na základním iPhonu 17. Pokud ale často diktujete dlouhé zprávy, e-maily nebo pracovní poznámky, může být přesnější přepis řeči překvapivě důležitou výhodou. Stejně tak uživatelé, kteří chtějí co nejpřirozenější komunikaci se Siri, budou muset sáhnout po iPhonu Air, iPhonu 17 Pro nebo iPhonu 17 Pro Max. Poprvé tak neplatí, že všechny AI funkce Applu dostanou všichni majitelé nové generace iPhonů. A je dost možné, že jde jen o začátek trendu, který bude v dalších letech sílit.