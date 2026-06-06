Tyto 2 hry rozdává nyní Epic Games Store zcela zdarma!

Víkend je tu a s ním i klasická herní nadílka her zdarma od Epic Games Store. Pokud si tedy chcete nadcházející dny užít, případně si jen rozšířit svou herní knihovnu, máte nyní jedinečnou možnost tak učinit. Hry jsou totiž zdarma ke stažení, potažmo jen k přidání do vaší herní knihovny do příštího čtvrtka do 16:59.
Songs of Conquest
Pokud máte rádi klasické tahové strategie ve stylu legendárních Heroes of Might and Magic, pak by vám rozhodně neměla uniknout hra Songs of Conquest. Ta sází na nádhernou pixelartovou grafiku, která na první pohled připomíná herní klasiky z přelomu tisíciletí, zároveň však nabízí moderní herní mechaniky a velmi příjemné ovládání. Ve hře se ujmete role mocných vládců, budujete svá města, verbujete armády a postupně dobýváte okolní svět. Nechybí ani sbírání surovin, plnění úkolů a rozvoj hrdinů, kteří získávají nové schopnosti a kouzla.
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Soubojový systém je tahový a klade důraz na promyšlenou taktiku místo bezhlavého klikání. Velkým lákadlem je také propracovaný svět rozdělený mezi několik unikátních frakcí, z nichž každá hraje trochu jiným stylem. Vývojáři navíc hru pravidelně rozšiřují o nový obsah a vylepšení. Potěší i povedená hudba, která skvěle doplňuje atmosféru dobrodružství. Díky kombinaci nostalgie a moderních prvků si tak Songs of Conquest dokáže získat jak veterány žánru, tak úplné nováčky. Pokud tedy hledáte strategii, u které snadno ztratíte pojem o čase, rozhodně stojí za vyzkoušení.
Rogue Waters
Pokud vás ale láká trochu svižnější tempo a pirátská atmosféra, rozhodně stojí za pozornost také Rogue Waters. Tento titul kombinuje tahovou strategii s prvky roguelite her, díky čemuž je každá výprava trochu jiná. Vžijete se do role pirátského kapitána, který se vydává na nebezpečná dobrodružství po mořích plných nepřátel, pokladů i nadpřirozených hrozeb. Velkou část hratelnosti tvoří souboje na palubách lodí, kde je potřeba chytře využívat schopnosti jednotlivých členů posádky a promýšlet každý tah. Potěší také možnost postupně vylepšovat svou loď, získávat nové námořníky a odemykat další schopnosti, které vám usnadní cestu za slávou.
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Díky roguelite prvkům navíc ani případný neúspěch neznamená konec, protože si mezi jednotlivými pokusy zachováváte část postupu. Hra boduje i stylovým grafickým zpracováním a povedenou atmosférou, která vás rychle vtáhne do světa pirátů. Nechybí ani řada zajímavých rozhodnutí, která mohou ovlivnit průběh celé plavby. Rogue Waters tak představuje velmi příjemné překvapení pro všechny fanoušky strategií i pirátských dobrodružství. A jakmile se jednou vydáte na moře, jen těžko se vám bude chtít vracet zpět na pevninu.