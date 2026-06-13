Horší to snad ještě nebylo. Apple předvedl na WWDC tragédii, ze které jsou fanoušci i akcionáři v šoku

S hodnocením pondělní úvodní Keynote vývojářské konference WWDC 2026 jsem si dal záměrně načas, protože jsem potřeboval tak nějak vstřebat vše, co jsme na ní (ne)viděli. Jednalo se totiž nejen dle mého, ale i dle názoru spousty dalších lidí jak v mém okolí, tak i na internetu o jednu z nejzvláštnějších a bohužel i nejhorších Keynote, které Apple za poslední roky předvedl a to jak formou, tak i obsahem. A to říkám jako člověk, který má ve svém životě Apple produkty hluboce zakořeněny.
Nevím jak vy, ale osobně jsem měl už v posledních letech z Keynotes společnosti Apple tak trochu pocit, že jsou docela zmatečné. Na pohled byly sice hezké, plné nejrůznějších efektů a podobných věcí, nicméně nějakou logickou posloupnost byste hledali stěží. Respektive, Apple šel v minulosti systém od systému, ale vzhledem k tomu, že se řada funkcí prolínala napříč vícero systémy, mohly ty první na řadě vypadat jako napěchované novinkami a ty poslední zase jako dost chabé aktualizace. To vedlo mimo jiné k tomu, že člověk vlastně na konci úplně nevěděl, jaké novinky k čemu patří. Skoro se nicméně až chce říci, že i tento trochu zmatečný styl představování byl oproti letošku vlastně přehledný.
Kdo totiž letos úvodní Keynote WWDC sledoval, pravděpodobně mi dá za pravdu, když řeknu, že vlastně dlouhou dobu moc nevěděl, o čem je řeč. Respektive, člověk samozřejmě věděl, o čem řečníci hovoří, ale úplně nechápal zařazení dané novinky do systému. Z částí věnovaných jednotlivým OS se totiž stala kombinace všeho, co souvisí se vším. Na jednu stranu to sice dává smysl, protože AI prostupuje všemi novými verzemi OS, na druhou stranu ale bylo ono „zobecnění“ natolik silné, že po konci Keynote člověk vlastně příliš nevěděl, co dalšího kromě AI, vylepšené rodičovské kontroly a mikroskopických změn vzhledu dané systémy přináší.
Ono toho sice nějak moc opravdu není, ale ruku na srdce, Apple umí i ty nejmenší novinky marketingově prodat tak, jako nikdo jiný. Naprosto v pohodě si tedy dokážu představit, že by řečníci věnovali třeba jen 10 minut každému novému systému, případně alespoň těm větším ve formě iOS, macOS a třeba watchOS či iPadOS. Namísto toho jsme byli svědky jen útržkovitých ukázek a zmínek o tom, co na Apple produkty míří, ale ucelený obrázek chyběl.
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Změně stylu vedení Keynote ostatně odpovídal i čas jejího trvání. Jen pro představu, poslední živá Keynote WWDC (živá ve smyslu, že nebyla předtočená, ale novinky byly prezentovány přímo na pódiu před živým publikem) proběhla v roce 2019 a její záznam trvá na YouTube 2 hodiny a 17 minut. O rok později zasáhla svět pandemie COVID-19, která odstartovala éru předtočených Keynotes, přičemž její záznam je dlouhý 1 hodinu a téměř 49 minut. Podobně pak vypadají i záznamy z dalších let, o čemž se můžete přesvědčit níže. O to víc působí tragikomicky letošek s délkou 1 hodina 16 minut. Skoro se tak až nabízí otázka, zda Applu dochází slova, která nám chce sdělit.
Přehled délky úvodní Keynote WWDC za poslední roky:
- WWDC 2019 (poslední fyzická – iOS 13) – 2:17:33
- WWDC 2020 (první virtuální – iOS 14) – 1:48:52
- WWDC 2021(iOS 15) – 1:46:49
- WWDC 2022 (iOS 16) – 1:48:53
- WWDC 2023 (iOS 17) – 2:06:11
- WWDC 2024 (iOS 18) – 1:43:37
- WWDC 2025 (iOS 26) – 1:32:26
- WWDC 2026 (iOS 27) – 1:16:14
Upřímně řečeno, právě vzhledem k průběhu a představeným novinkám se tak úplně nedivím tomu, že se na internetu objevuje poměrně ostrá kritika na účet Apple, ať už kvůli minimální inovativnosti v systémech, chybějící podpoře Siri AI v EU či prostě jen nespokojenosti z toho, co Apple v porovnání s konkurencí v poslední době předvádí. A podobně nepovedené Keynotes na klidu a pohodě uživatelů, ale ani akcionářů (protože hodnot akcií Apple od pondělka klesá) rozhodně nepřidá. O to víc doufám, že se jednalo jen o jakýsi klid před bouří a že v září, kdy půjde de facto o bytí a nebytí na trhu s ohebnými mobily, vytře Apple světu zrak. Protože kdo ví, třeba bylo nezajímavé WWDC jen snahou naladit nenápadně software pro blížící se novinky, které mohou být naopak takřka dokonalé.