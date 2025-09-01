LEGO rozdává zdarma k nákupu až 3 exkluzivní sety Harry Potter. Musíte si ale pospíšit!

Pokud jste fanoušky světa Harryho Pottera a zároveň milovníky stavebnice LEGO, máme pro vás tip na set, který by vás neměl minout. Dánský stavebnicový gigant totiž nyní rozdává zdarma k nákupům setu ze světa Harryho Pottera až tří parádní dárky zdarma. Konkrétně můžete k nákupu dostat Komnatu nejvyšší potřeby, polybag Hodina famfrpálu a ceduli Prasinky. Je však třeba si pospíšit – akce totiž samozřejmě platí jen do vyprodání zásob, které zřejmě nebudou úplně závratné, popřípadě do 7. 9. První zářijový týden je totiž jako již tradičně v LEGO vyhrazen oblíbené akci Zpátky do Bradavic, což odkazuje na návrat do školních lavic v mudlovském, tedy našem světě.
Jak sety získat
V rámci akce Zpátky do Bradavic lze získat až 3 dárky, na které budete mít nárok při nákupu setů ze světa LEGO Harry Potter. Konkrétně k nákupu jakékoliv stavebnice Harry Potter alespoň za 1025 Kč získáte zdarma polybag Hodina famfrpálu, k nákupu nad 3175 Kč vám k tomu LEGO přihodí ještě Komnatu nejvyšší potřeby coby exkluzivní modul do nové verze Bradavického hradu. A pokud si pořídíte novou sběratelskou edici Prasinek, dostanete navíc ještě ceduli Prasinky – tedy všechny tři dárky. K ceduli Prasinky se pak nedá dostat jinak než právě nákupem Prasinek ve sběratelské edici.
Co lze získat
Hodina famfrpálu
Připomeňte si ikonickou scénu z filmu Harry Potter a Kámen mudrců, kdy se Harry poprvé dozvídá o pravidlech a vybavení slavného kouzelnického sportu – famfrpálu. Právě tato chvíle je pro jeho cestu čarodějnickým světem zlomová, protože se z obyčejného prváka na škole v Bradavicích stává hráč, který má před sebou velká dobrodružství coby nejmladší chytač Nebelvíru za spoustu let. Díky této hravé stavebnici LEGO Harry Potter si mohou děti tuto kouzelnou scénu znovu oživit, poskládat vlastní verzi vybavení pro famfrpál a ponořit se do fantazie světa čar a kouzel, kde se prolíná herní kreativita s filmovou atmosférou.
Fotogalerie
Bradavický hrad: Komnata nejvyšší potřeby
Série modulů pro nové Bradavice se rozšiřuje o další kousek, který potěší každého fanouška kouzelnického světa. Nová stavebnice Komnaty nejvyšší potřeby (40770) vám umožní postavit si legendární místnost z Bradavického hradu, jež se v příběhu stala útočištěm Nevilla Longbottoma a jeho přátel. Model sestávající z 202 dílků nabídne nejen poutavý design, ale také množství detailů, které znáte z filmů. Nechybí houpací sítě, lavičky, komín ani portrét Harryho Pottera a jeho kamarádů, které dodávají celé scéně autentickou atmosféru.
Součástí balení je i minifigurka Nevilla Longbottoma, takže se děti i sběratelé mohou okamžitě pustit do hraní. Stavebnici lze navíc spojit s dalšími modulárními sety Bradavického hradu, a vytvořit si tak vůbec nejpropracovanější LEGO ztvárnění této ikonické školy čar a kouzel. Komnata nejvyšší potřeby měří po sestavení přes 8 cm na výšku, 24 cm na šířku a 7 cm do hloubky v zavřené podobě, takže se snadno stane ozdobou vaší sbírky. Stavebnice je určena pro děti od 8 let a poslouží jako skvělý dárek nejen pro mladé čaroděje a čarodějky, ale i pro všechny fanoušky Harryho Pottera. Dostanete se při nákupu setu LEGO Harry Potter nad 3175 Kč.
Fotogalerie #2
Cedule Prasinky
Darujte fanouškům světa čar a kouzel kousek magie s dekorací LEGO Harry Potter Cedule Prasinky. Tahle drobná kovová ozdoba s panoramatem legendární kouzelnické vesničky dokáže zútulnit každý pokoj a potěší malé i velké milovníky Harryho Pottera. Na elegantním zlatém oblouku najdete ikonické vývěsní štíty Medového ráje, krčmy U Tří košťat i hospody U Prasečí hlavy, přičemž celý oblouk doplňují detaily z kostek LEGO. To vše je zasazené do podložky s vyrytým logem LEGO Harry Potter, která dodává dekoraci sběratelský nádech. Se šířkou přes 7 cm a hloubkou 3 cm se jedná o stylový kousek, který se hodí jako dárek pro fanoušky Harryho Pottera od 6 let výše, a díky svému provedení nadchne i ty nejmenší už od 4 let. Ceduli dostanete jen k setu Vesnice Prasinky – sběratelská edice.
Fotogalerie #3
Pokud se vám tedy některý z těchto setíků líbí, je třeba si s jeho získáním pospíšit. Už nyní je přitom jasné, že se bude jednat o velkou vzácnost, stejně jako tomu je setu LEGO Harry Potter – Borgin a Burkes: Letaxová síť. I ten byl totiž sehnatelný pouze jako dárek k většímu LEGO Harry Potter setu, přičemž tehdy byl na LEGO.com naceněn na 499 Kč, zatímco nyní se na aukčních portálech přeprodává za 1300 Kč a výš. A jelikož je Komnata nejvyšší potřeby oceněna na 479 Kč, její hodnota v čase může být minimálně podobná. Co se pak týče polybagu Hodina famfrpálu, ten vzácný nejspíš nebude a půjde jej bez problému sehnat na internetu. Naopak cedule Prasinky určitě vzácná bude, byť ji LEGO na svém webu nacenilo „jen“ na 389 Kč.